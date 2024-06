La fortuna que pagarían Chelsea y PSG para quedarse con Julián Álvarez

Julián Álvarez tiene su futuro incierto en Manchester City . El flamante campeón de la Premier League quiere tener más tiempo de juego bajo la conducción de Pep Guardiola, pero el técnico español lo considera como una pieza suplente. La realidad es que la Araña siempre le ha dado resultados a los Citizens. Cuando no estuvo Kevin De Bruyne por lesión, lo reemplazó a la perfección, al igual que cuando Erling Haaland no estuvo en cancha.

Mientras se prepara para la Copa América 2024, Álvarez también sabe que irá a los Juegos Olímpicos de París una vez terminada la competencia continental con la Selección argentina. Lo llamativo es que Manchester City no se opuso y lo cedió sin problemas, algo que muchos clubes de Europa no han respetado, ya que consideran fundamentales a los jugadores que decidieron no prestar. Parece ser al revés la situación para el campeón del mundo.