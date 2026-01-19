La frase de Dybala que sacude a Boca y reaviva el sueño xeneize para 2026

Paulo Dybala evitó confirmar su continuidad en Roma tras junio, dejó abierta la puerta a un cambio de rumbo y volvió a despertar ilusión en Boca.

Cuando en Boca el mercado empezaba a perder temperatura, una declaración de Paulo Dybala volvió a encender la ilusión. Tras brillar en la victoria 2-0 de Roma ante Torino , el cordobés dejó abierta su continuidad en Italia más allá de junio y generó un fuerte impacto en el mundo xeneize .

Minutos después de ser elegido Jugador del Partido por su gol y una asistencia, La Joya se refirió a su futuro en diálogo con DAZN. “ No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí ”, expresó, una frase que rápidamente cruzó el Atlántico y resonó en Brandsen 805 .

El contrato de Dybala con Roma finaliza a mediados de 2026, aunque en Italia aseguran que la dirigencia analiza una renovación con reducción salarial. Ese escenario es seguido de cerca por Boca, que sabe que, de no haber acuerdo, podría sumarlo en condición de libre, afrontando únicamente el contrato del jugador.

Rendimiento y contexto deportivo de Paulo Dybala

En la temporada 2025/26, el futbolista de Laguna Larga disputó 20 partidos, 13 como titular, con tres goles y tres asistencias. Si bien su talento sigue marcando diferencias, las lesiones le impidieron sostener continuidad, un factor que también influye en el análisis del club italiano.

Consciente de la oportunidad, Boca activó hace tiempo el operativo seducción. Juan Román Riquelme, el vínculo personal con Leandro Paredes y el deseo público de Dybala de jugar algún día en el club del que es hincha alimentan una expectativa que, por ahora, volvió a tomar fuerza gracias a una frase que dejó mucho más que una duda.