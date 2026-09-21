Barrio Costa Azul de Santo Tomé: aprehendieron a un hombre por la venta de cocaína en la vía pública

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional, que recibió apoyo policial ante la hostilidad de un grupo de vecinos. El principal involucrado fue aprehendido y le secuestraron 50 dosis de clorhidrato de cocaína.

Gendarmería Nacional realizó un operativo en el barrio Costa Azul de Santo Tomé por venta de drogas.

Este domingo, pasadas las 11.30 , en el barrio Costa Azul de Santo Tomé , oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) , pertenecientes al Escuadrón Núcleo "Santa Fe Norte", realizaban un patrullaje preventivo en el marco del Plan Bandera cuando observaron un intercambio de mano en mano entre un hombre y otra persona que se encontraba dentro de un inmueble, en una maniobra compatible con la venta de drogas al menudeo .

Al intentar identificarlo, el hombre arrojó dos envoltorios de nailon verde que contenían una sustancia blanca en polvo, de características similares al clorhidrato de cocaína . En simultáneo, otra persona lanzó hacia un terreno baldío lindante un estuche negro , en cuyo interior se encontraron varios envoltorios similares y otro transparente con la misma sustancia.

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Hostilidad y ataque con piedras

Mientras avanzaba el procedimiento, un grupo de vecinos se tornó hostil, profirió insultos y exhibió elementos contundentes con el objetivo de impedir la intervención de los uniformados.

Ante esta situación, los gendarmes solicitaron apoyo a la Central de Emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, cuyos vehículos fueron atacados con piedras.

Durante el repliegue, mientras uno de los oficiales abordaba la parte trasera de una camioneta, el lanzamiento de piedras se intensificó y uno de los elementos impactó contra el vehículo. Ninguno de los intervinientes resultó herido.

Secuestraron 50 dosis de clorhidrato de cocaína y aprehendieron a un hombre en el lugar. gentileza

Secuestraron 50 envoltorios con cocaína

Debido a la peligrosidad de la zona, el hombre aprehendido, identificado con las iniciales R. R. O., junto con los elementos secuestrados, fue trasladado a la sede del Escuadrón Núcleo "Santa Fe Norte", donde continuaron las diligencias.

En total, los uniformados secuestraron 50 envoltorios de nailon verde con clorhidrato de cocaína y otro envoltorio transparente con la misma sustancia.

Los exámenes sobre el material secuestrado fueron realizados posteriormente y en presencia de testigos. Los reactivos utilizados en el narcotest arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Investigación por microtráfico

Los integrantes del Escuadrón Núcleo "Santa Fe Norte" informaron el procedimiento a sus superiores de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina y solicitaron la colaboración de efectivos de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

A su vez, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico (UFEMI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que fuera examinado por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial.

Además, dispuso la realización de una pericia química sobre la sustancia secuestrada para determinar su naturaleza y peso, la identificación de posibles testigos y la constatación de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.