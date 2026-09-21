Turismo récord en la ciudad de Santa Fe: los Juegos Suramericanos impulsaron un gasto de $5.264 millones

El movimiento turístico se sostuvo con una agenda que combinó deporte, gastronomía, cultura y espectáculos. Según el Observatorio Turístico municipal, el gasto estimado durante los fines de semana de septiembre ya supera los $5.264 millones.

El movimiento turístico de septiembre se sostiene con visitantes de otras localidades, siete provincias y turistas de ocho países

Santa Fe capital atraviesa uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año, impulsado por una agenda que combina los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con recitales, festivales gastronómicos, propuestas culturales, espectáculos y actividades recreativas.

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio Turístico de la Municipalidad , el gasto turístico estimado durante el segundo fin de semana de competencias alcanzó los $2.234.019.000 .

El impacto se distribuyó principalmente entre Gastronomía, con $1.025.360.000; Alojamiento, con $868.819.000; y Entretenimiento, con $339.840.000. De esta manera, el gasto turístico estimado durante los fines de semana de septiembre ya alcanza los $5.264.438.500, consolidando al mes como uno de los períodos de mayor actividad turística de 2026.

“La ciudad está viviendo un gran momento turístico, consolidando una dinámica que tiene como uno de sus principales desafíos transformar cada evento en una oportunidad para generar estadías, consumo y promoción del destino”, sostuvo el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica.+

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Una agenda que atrae visitantes y extiende las estadías

Durante el fin de semana, Santa Fe ofreció una agenda diversa que complementó la programación deportiva de los Juegos Suramericanos. Entre las propuestas se destacaron el recital de Cielo Razzo en Tribus, el evento gastronómico Vinos + Río en Club Marinas, La Juanita en Lemon, el espectáculo de Plim Plim en la Sala Luz y Fuerza y el Chimi Tour en el Bus Turístico.

A estas actividades se sumaron propuestas gratuitas como la Manzana Jesuítica, el Paseo de la Cervecería, funciones de cine y el Fan Fest del Parque del Sur, que convocó tanto a santafesinos como a visitantes que llegaron a la ciudad por los Juegos.

También se registró movimiento vinculado a los partidos que Colón y Unión disputaron como locales, una alternativa que fue aprovechada por integrantes de las delegaciones internacionales que se encuentran en Santa Fe durante la competencia.

El relevamiento del Observatorio Turístico mostró además un crecimiento en la permanencia de los visitantes: la estadía promedio alcanzó las 6,1 noches, frente a las 5,4 registradas durante el primer fin de semana de los Juegos.

En cuanto al alojamiento, la ciudad registró una ocupación promedio del 77% durante el fin de semana, con picos del 86% en establecimientos de cuatro estrellas y del 78% en los de tres estrellas.

Más visitantes y mayor permanencia

El monitoreo realizado por los equipos técnicos del Observatorio Turístico, a través de encuestas presenciales en distintos puntos de la ciudad y en los seis Centros de Información Turística, permitió conocer también el perfil de quienes llegaron a Santa Fe.

Seis de cada diez personas consultadas fueron turistas alojados en la ciudad. Dentro de ese grupo, cuatro de cada diez eligieron establecimientos de alojamiento registrados, mientras que dos de cada diez optaron por alquileres temporarios. El grupo familiar fue la principal modalidad de viaje, mientras que también se observó un crecimiento de quienes viajaron solos.

Los datos muestran además una evolución en la composición del gasto. Según el Observatorio Turístico, Alojamiento y Gastronomía incrementaron su aporte al impacto turístico en un 169% y 168%, respectivamente, en comparación con el primer fin de semana relevado, mientras que el gasto destinado a entretenimiento registró un retroceso.

Desde el área señalaron que, mientras la primera y segunda semana de septiembre estuvieron marcadas por eventos masivos puntuales vinculados a la previa y al inicio de los Juegos Suramericanos, durante la tercera semana se observó un consumo más distribuido y sostenido. En ese escenario, las propuestas gratuitas tuvieron un rol significativo en la elección de actividades, con el Fan Fest del Parque del Sur como uno de los espacios de mayor convocatoria.

Santa Fe, destino para visitantes de todo el país y el exterior

El segundo fin de semana de los Juegos Suramericanos también confirmó la llegada de visitantes de distintos puntos del país. Cinco de cada diez visitantes relevados provenían de otras localidades de la provincia, con presencia de turistas de 15 localidades santafesinas, entre ellas Rosario, Vera, Reconquista, Cañada de Gómez, Rafaela, Esperanza, Romang, Casilda, San Cristóbal, Funes y Tostado.

A su vez, se registraron visitantes provenientes de siete provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Tierra del Fuego. Entre las principales ciudades de procedencia se identificaron Paraná y Concordia, CABA, San Francisco y Córdoba capital.

La llegada de turistas internacionales también se mantuvo durante el fin de semana, con visitantes provenientes de ocho países: Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, Curazao y Estados Unidos.