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Chico hallado en el cantero de bulevar: confirmaron que tiene 14 años y evoluciona en el hospital Alassia

El adolescente fue encontrado el viernes en el cantero central, casi en la esquina de 4 de enero. Aunque las informaciones preliminares hablaban de un niño de 10 años, el Ministerio de Salud ratificó su edad real. Permanece internado en el Hospital Alassia con asistencia del servicio social mientras interviene la fiscalía de menores.

21 de septiembre 2026 · 09:11hs
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Encontraron a un chico tirado en el cantero de bulevar: confirmaron que tiene 14 años y evoluciona en el hospital Alassia

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Encontraron a un chico tirado en el cantero de bulevar: confirmaron que tiene 14 años y evoluciona en el hospital Alassia

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este lunes la situación médica y la filiación del menor que fuera hallado el pasado viernes por la mañana en el cantero central de bulevar Pellegrini, casi esquina 4 de Enero.

Según la actualización oficial, se trata de un adolescente de 14 años —y no de 10 como se estimó en un principio— que evoluciona de manera favorable en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

El parte de la cartera sanitaria precisó que el paciente se encuentra alojado en el sector de Cuidados Intermedios del efector pediátrico, lúcido y clínicamente estable, contando además con el acompañamiento integral de profesionales del servicio social local.

El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia

El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia

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El hecho se desencadenó minutos después de las 7 del viernes, cuando un vecino del barrio Mariano Comas que paseaba a su mascota advirtió la presencia del chico recostado junto a unos tubos de obra. Tras dar aviso inmediato a la Central de Emergencias 911, efectivos de Orden Público y de Cuerpos constataron que el menor estaba dormido y observaron la presencia de dos encendedores a pocos metros, un detalle que derivó en la intervención de una ambulancia del SIES 107 para su traslado y evaluación integral.

"El paciente permanece en Cuidados Intermedios, está lúcido, clínicamente estable y cuenta con el acompañamiento del servicio social", indicaron desde el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Actuación judicial y diligencias en curso

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la capital provincial:

Incertidumbre sobre la permanencia: la investigación busca precisar cuánto tiempo permaneció el menor en la vía pública. Un testigo ocular refirió a la Policía haberlo visto en el mismo sector del cantero central desde el jueves anterior.

Sin vinculación confirmada con sustancias: desde las fuerzas policiales y de salud aclararon que no existe ningún reporte ni confirmación médica oficial que vincule los encendedores secuestrados en el lugar con el consumo de estupefacientes.

Abordaje interdisciplinario: tras ser informado a la Jefatura de la Unidad Regional I, la prioridad de los estamentos estatales se focalizó en la contención social del joven y la localización de su entorno familiar.

Bulevar Cantero Alassia chico
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