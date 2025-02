La insólita propuesta de Gerard Piqué para cambiar reglas en el fútbol

Luego de su incursión por el mundo del tenis, Gerard Piqué-en su rol empresarial- volvió a dar que hablar con una propuesta para modificar ciertas reglas en el fútbol. Desde su retiro, el ex jugador se dedicó a al rubro empresario y ha tenido planteamientos un tanto polémicos en sus ideas de cambios respecto a las reglas deportivas.

En diálogo en un podcast con el ex portero, Iker Casillas, Piqué dio a conocer una de los propósitos que tiene en mente para el ámbito futbolístico. En la charla, el ex defensor de la Selección de España dejó clara su intención de modificar la puntuación de los partidos que terminen empatados sin goles.

“El fútbol tiene que ser entretenimiento. ¿Qué es lo más emocionante de un partido? Los goles. No puede ser que vayas a un estadio, pagues una entrada cara y el partido termine 0 a 0”, expresó Piqué.

En ese sentido, el ex futbolista agregó: ”Si un partido termina sin goles, los equipos no deberían sumar puntos. Con esta medida, al minuto 70 el partido se abriría y se jugaría de otra manera".

Piqué y su paso frustrado por la Copa Davis: la crítica a la ITF

El ex Barcelona de España además no perdió ocasión para referirse a su paso frustrado como empresario por la organización de la Copa Davis. En 2018 fue el autor del cambio de formato del certamen más importante en el mundo del tenis con su empresa Kosmos Group.

En 2023, la ITF rompió contrato con su empresa por malos manejos financieros. En ese contexto, Piqué lanzó una dura crítica contra la entidad. “Intentas cambiar las cosas y no se puede. La ITF no cambia. Dependes de ciertas federaciones de gente mayor no quiere cambiar nada, que teme al cambio, es imposible. Por eso decidí crear mi propia competición con mis normas”,