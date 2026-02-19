Uno Santa Fe | Policiales | San Justo

San Justo: detuvieron a un hombre por golpear brutalmente a una mujer con un palo de escoba

Se trata de un hombre de 24 años, expareja de la víctima. Policías de la Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI lo atraparon cuando llegó a su casa

Juan Trento

19 de febrero 2026 · 11:31hs
En las últimas horas, en la ciudad de San Justo, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una vivienda y, tras irrumpir en el inmueble, aprehendieron a un hombre identificado como C. C. M., de 24 años, señalado como presunto autor del delito de lesiones dolosas agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Denuncia

A comienzos de esta semana, durante el fin de semana extendido por los festejos de Carnaval, una mujer denunció que fue brutalmente golpeada por su pareja con un palo de escoba. Posteriormente, el médico policial constató la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

La información fue puesta en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la investigación del grave hecho a los efectivos del área de Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI en San Justo.

Este miércoles, bajo una discreta vigilancia en inmediaciones del domicilio donde se encontraba el presunto agresor, los investigadores aguardaron su llegada, concretaron el allanamiento y, tras la irrupción, lo aprehendieron. Además, secuestraron elementos probatorios de interés para la causa.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia, quien ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de lesiones dolosas agravadas por el contexto de violencia de género.

