Policías le practicaron RCP a una mujer electrocutada y le salvaron la vida: permanece internada en estado crítico en el hospital Cullen

Sucedió en una vivienda en el barrio San Martín en la mañana del miércoles. Familiares de la mujer denunciaron el hecho al 911

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de febrero 2026 · 10:42hs
Hospital Cullen

Gobierno Provincia Santa Fe

Hospital Cullen

Este miércoles, a las 11.45, un accidente doméstico ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Espora al 4500, en barrio San Martín, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, motivó la intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico.

Los policías llegaron en patrullero y, guiados por vecinos, ingresaron por un pasillo hasta el patio de la casa, donde encontraron a una mujer de 25 años electrocutada, tendida en el suelo. Junto a ella estaba su cuñado, quien la había empujado para desprenderla de un tender de alambre que habría quedado energizado, y también sufrió una descarga eléctrica al auxiliarla.

La joven se encontraba desvanecida y fue asistida de inmediato por el suboficial Martín Ordoñez, quien le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Tras varios minutos de trabajo logró que la víctima recuperara la respiración. En paralelo, el suboficial Cristian Otero solicitó por frecuencia a la central 911 la presencia “en rojo” —máxima urgencia— de una ambulancia del SIES 107.

Maniobras de RCP

Durante aproximadamente 15 minutos, Ordoñez continuó con las maniobras de RCP. Luego se sumaron al procedimiento la oficial Melisa Díaz y el subcomisario Espinosa, quien tomó la posta en la asistencia.

Minutos más tarde arribaron médicos del SIES 107 y, tras casi una hora de tareas conjuntas, lograron estabilizar a la mujer, que fue trasladada en ambulancia “en rojo” al hospital Cullen.

En el nosocomio fue recibida por el equipo de Emergentología, que constató que su estado era sumamente delicado. Le realizaron curaciones y estudios complementarios, y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.

Electrocutada

Según relataron los familiares a los efectivos, la mujer estaba colgando ropa en un tender de alambre cuando se escuchó un grito desgarrador desde el patio. Al salir, la encontraron sujetada al alambre. Su cuñado, de 44 años, reaccionó rápidamente y la empujó para que se soltara, lo que permitió que cayera al suelo, aunque él también recibió una descarga.

Ante la presunción de un posible desperfecto eléctrico en la vivienda, los familiares solicitaron que se diera aviso a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). A las 14.25 arribaron operarios de la empresa, quienes realizaron las verificaciones correspondientes.

Informe médico

La intervención fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio conocimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima.

