Causa SAER: el STJ define y podría salvar a los hermanos Grenón

El STJ tratará el planteo de extinción penal por prescripción formulado por Walter y Viviana Grenón, pese a que un empresario ya fue condenado por el vaciamiento de SAER.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos admitió, en un voto por mayoría, el recuso de queja para analizar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción interpuesto por los hermanos Walter y Viviana Grenón, procesados junto a la familia Etchevehere, en la causa por estafa y vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario de Paraná, iniciada en 2013 por Dolores Etchevehere. El fallo fue firmado por los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Germán Carlomagno se abstuvo ya que se había conseguido la mayoría.

El tratamiento de este recurso, que de pronunciarse favorablemente implicaría el sobreseimiento de los implicados, se da tras la condena del empresario Germán Buffa, quien admitió en un juicio abreviado su participación en la administración fraudulenta del matutino. Buffa fue sentenciado a la pena de tres años de prisión condicional; más tareas comunitarias que cumple en el área de Mantenimiento de la Municipalidad de Paraná.

El empresario firmó el abreviado el 12 de diciembre de 2025, mientras que la resolución del STJ para tratar el planteo de los Grenón está fechada el 30 de diciembre. El pronunciamiento establece: "Hacer lugar parcialmente al recurso de queja planteado por las defensas técnicas, sólo en relación al planteo de extinción de la acción penal formulado por los Dres. Miguel Cullen y Alberto Sampayo, defensores de Viviana y Walter Grenón, declarando parcialmente mal denegada la impugnación extraordinaria, en cuanto a dicho exclusivo aspecto refiere, y conceder la misma para ante esta Sala N° 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; rechazándose en lo demás la queja articulada".

El tribunal admitió el recurso de queja de los defensores de los hermanos Grenón, aunque lo llamativo es que un planteo idéntico fue formulado por el defensor de la familia Etchevehere no fue tratado.

Los Grenón se habían hecho con la parte mayoritaria de SAER en 2010, tras la compra de acciones de los hermanos Ivar y Arturo Roosvelt Etchevehere, luego de la muerte de Luis Félix Etchevehere en 2009. Su llegada implicó la participación en la sociedad editora de El Diario y permanecieron allí entre 2010 y 2012.

La investigación sobre los Etchevehere y sus socios comenzó en 2013 por denuncia de Dolores Etchevehere ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La causa fue dividida: una parte fue a la Justicia Federal de Paraná y otra quedó en la Justicia provincial.

En la Justicia Federal se investiga el supuesto desvío del destino de los fondos de los créditos otorgados por una entidad bancaria a la firma “Las Margaritas”; mientras que en la justicia provincial se los procesó por el hecho consistente en una supuesta defraudación acaecida durante los años 2012 y 2013 en que la empresa "Construcciones del Paraná" adquirió los inmuebles que integraban el patrimonio de SAER. La denuncia de Dolores señala a Walter Grenón como quien administra y dirige la mutual AMUS por intermedio de su hermana, Viviana, presidenta de la asociación.

En cuanto a este segundo hecho, la investigación de la Procelac, concluyó que se "habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo" con AMUS, "sobre los que no se encuentra acreditada su existencia", para que Construcciones del Paraná S.A. pudiera alegar disposición de fondos inexistentes y adquirir siete inmuebles propiedad de SAER.

Por esos préstamos, la mutual habría percibido intereses por casi 3,3 millones de pesos. La Procelac subrayó que "resulta sugestivo y poco creíble que en los contratos de mutuo presuntamente instrumentados… se haya omitido establecer avales o garantías genuinas" y que "de la prueba disponible no surgen datos concretos que permitan ratificar que aquella sociedad haya operado realmente en el mercado inmobiliario".

El derrotero judicial de esta causa, incluye:

-En diciembre de 2022, la Justicia de Garantías procesó a los Etchevehere y los Grenón por administración fraudulenta.

-En mayo de 2024, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento.

-El 13 de mayo de 2025, la Cámara de Casación Penal ratificó el procesamiento de todos los imputados.

-El 11 de agosto de 2025, Casación rechazó los recursos extraordinarios de los imputados, dejando prácticamente sellado el camino hacia el juicio oral.

El recurso de queja que llegó a la Sala Penal del STJ había sido presentado por los abogados Miguel Ángel Cullen y Alberto Joaquín Sampayo, defensores de los Grenón, y por Rubén Alberto Pagliotto, en representación de los Etchevehere, contra la resolución del 11 de agosto de 2025 de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que había denegado las impugnaciones extraordinarias.

Resolución

El juez Carubia encabezó el voto a favor de tratar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción. Al respecto, dijo que la queja "ha traído a colación una serie de circunstancias procesales, que habrían recaído en el concurso de la empresa, que incidirían en este proceso y podrían hacer repensar el razonamiento utilizado en su momento para rechazar la prescripción, elementos que no formaban parte del universo procesal analizado en la anterior oportunidad, lo que amerita su análisis con la amplitud que, dentro del marco de excepcionalidad propia del recurso, la impugnación otorga a las partes".

Grenón y los negocios en Entre Ríos

La Mutual Policial de Entre Ríos (Muper) logró, luego de una alongada batalla en el poder judicial, quebrantar la postura del Estado en años anteriores y mantener un código de descuento propio en la liquidación de los salarios de los agentes de la Policía.

La historia se remonta al gobierno del ex gobernador Sergio Montiel, quien dejó sin efecto medidas de descuento por parte del Estado sobre los créditos sobre los salarios de empleados estatales. Quizás fue una medida discutible, pero efectiva en dicho momento.

Si bien la historia es más larga, en septiembre de 2009, el gobierno autorizó a la Fiscalía de Estado “a suscribir el acuerdo conciliatorio en los autos caratulados 'Mutual Policial de Entre Ríos c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de inconstitucionalidad'". (decreto 3489/2009) lográndose un acuerdo conciliatorio, que luego permitió el ingreso de la organización que administra Walter Grenón, “Red Mutual” a MUPER, desarrollando un esquema financiero que no solo abarca a ayudas económicas a funcionarios policiales (que sería lo que corresponde), sino que se amplió a todos los activos y pasivos públicos provinciales, inyectando créditos por miles de millones de pesos mensuales.

Lo llamativo surge del análisis de la cláusula cuarta de dicho acuerdo que prevé que: “las partes acuerdan que los códigos de descuento otorgados a Muper son derechos crediticios intransferibles, por lo que se establece la prohibición a la mutual de ceder total o parcialmente a terceros dicho código de descuento”. Esta última disposición prohibitiva y determinante, hace más de veinte años que viene siendo burlada con diversos artilugios legales, con un único beneficiado, el empresario Walter Grenón y su “Red Mutual”.