Uno Santa Fe | Santa Fe | Ciudad

Un temporal azotó la ciudad de Santa Fe: cayeron cerca de 100 milímetros que provocaron anegamientos

Las intensas lluvias que se registran desde la madrugada dejaron acumulados que en algunos sectores superaron los 100 milímetros y provocaron anegamientos en distintos barrios, con ingreso de agua en viviendas

19 de febrero 2026 · 11:19hs
Las intensas precipitaciones que se registran desde la madrugada en la ciudad dejaron acumulados significativos de lluvia y pusieron a prueba el sistema de drenaje urbano.

De acuerdo a los registros de la Dirección de Operaciones y Asistencia de Emergencias (DOAE) y las estaciones municipales, los acumulados, hasta las 9.30 fueron los siguientes:

• DOAE (COBEM): 94,00 mm

• Centro: 58,00 mm

• Deleg. Alto Verde: 78,00 mm

• CIC F. Zuviría: 101,75 mm

El dato más significativo fue la intensidad máxima de lluvia, que alcanzó los 129 mm por hora en la Delegación Alto Verde a las 06:25, lo que explica la rápida acumulación de agua en calles y sectores bajos.

Además, se registró una ráfaga máxima de viento de 44,5 km/h, proveniente del Sudsudeste (SSE), en el CIC F. Zuviría a las 06:10.

