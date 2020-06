Desde algunas semanas se viene hablando del futuro de Franco Soldano. Hace varias temporadas que se fue de Unión, pero siempre genera atención, ya que puede salir beneficiado en caso que se concrete una venta. El delantero termina contrato el 30 de junio y Boca quiere tenerlo. Durante el ciclo de Gustavo Alfaro le costó ganarse un puesto, pero con Miguel Russo se volvió un valor importante y la titularidad. El DT lo piensa para su proyecto y por eso la dirigencia ya le habría elevado una propuesta al club dueño de su pase, Olympiacos de Grecia.

En principio, sería la renovación del préstamo por un año y sin cargo. Algo que no favorece en nada a los interés del Tate. Sin embargo, tal como se lo esperaba, existiría una contrapropuesta del club helénico, que se plantó en que no sea sin cargo sino cambio de un monto que Boca no pretende erogar. Más que nada, porque entienden que Franco Soldano levantó su cotización y como el fútbol Argentino es una importante vidriera, podría haber chances de transferencia a Europa en algún momento.

Franco Soldano.png Boca busca renovar el préstamo con Franco Soldano, con la cual Unión deberá seguir esperando por su 15%.

De todas maneras, Olympiacos estaría dispuesto a negociarlo de otra manera. La primera es que se haga una nueva cesión por 18 meses. Los primeros seis meses sin cargo y Boca recién debería abonar una suma en 2021. O la segunda es la que se mencionó ante, mediante un pago del préstamo. Ahora el que tiene la pelota es el club de la Ribera en base a lo que está en condiciones de acceder.

Unión siempre es un espectador en este sentido, ya que no tiene injerencia, pero sí está atento para ver si puede obtener alguna tajada. El tema es que las informaciones que se conocen no le dan crédito alguno, ya que la única forma de recibir algo a cambio es mediante una venta, algo que ni se está manejando.