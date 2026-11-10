La Selección comienza a trabajar con el foco en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia recibió en la noche de ayer a los 28 futbolistas convocados por el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en el predio de Ezeiza , donde esta mañana comenzaron los entrenamientos para afrontar la última fecha FIFA del año.

El combinado "albiceleste" tuvo su primera actividad, que, según el cronograma oficial, se inició hoy a las 10:00. Los futbolistas que representarán una nueva era tras la despedida del histórico capitán, Lionel Messi, llegaron este lunes a lo largo del día. En principio, se pudo ver a Lisandro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez ; este último bromeó sobre la lesión en el rostro que sufrió y afirmó que sigue "fachero como siempre" .

Los amistosos de la Selección Argentina

La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año. El viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay, desde las 20:00 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera". Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la noche de ayer, "Chiqui" fue quien recibió a los jugadores que fueron llegando al predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi; entre ellos, Nicolás Paz, del Como 1907, posible heredero de la camiseta número 10; Julián Álvarez y Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid; Franco Mastantuono, de la Fiorentina; Gianluca Prestianni, del Benfica, entre otros.

Por último, el presidente de la casa madre del fútbol argentino mostró en sus redes el sentido abrazo con el director técnico del conjunto nacional, Lionel Scaloni, quien viene de despedir a su madre, Eulalia Marzetti, que murió a los 74 años en la ciudad santafesina de Pujato.

El día que se conoció la noticia del deceso de la madre del entrenador de la Selección mayor, Tapia le dedicó un mensaje ante la pérdida: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está pactado para las 17:00 (hora argentina), con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados.