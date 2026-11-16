El río Paraná llegó a los 5,78 metros en Santa Fe y el municipio analiza habilitar nuevos centros de evacuados

El nivel en el puerto local superó por ocho centímetros la marca de evacuación. Actualmente hay 260 personas contenidas en los predios oficiales de Alto Verde y Colastiné Sur. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó la disponibilidad de terrenos conveniados para construir hasta 90 módulos en Alto Verde y montar dispositivos plegables de armado rápido ante un eventual pico en diciembre.

La presión hídrica del río Paraná sobre la franja costera de la capital provincial no cede. Este lunes 16 de noviembre, el hidrómetro del puerto de Santa Fe registró una altura de 5,78 metros, ubicándose ocho centímetros por encima del umbral oficial de evacuación (5,70 m ).

Ante este panorama, el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que la Municipalidad de Santa Fe tiene planificada la apertura de hasta cuatro centros de asistencia integral y la ampliación de módulos habitacionales para dar respuesta al avance del agua.

Hasta el momento, la cifra oficial indica que 260 personas se encuentran evacuadas en los predios comunales. La mayor concentración de familias se aloja en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, mientras que nueve familias ya fueron reinstaladas en el Centro N° 2 de Colastiné Sur.

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"Tenemos previstos cuatro espacios en total: Alto Verde, Colastiné Sur, un tercer predio frente a Alto Verde y un cuarto en Colastiné Norte. Contamos con los terrenos conveniados y la logística de módulos plegables de encastre rápido para armar nuevos sectores en 24 horas si la crecida sigue avanzando o de cara al pico previsto para fines de diciembre", subrayó Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Esquema de módulos: capacidad actual y logística de expansión

El dispositivo municipal fue diagramado para escalar de manera ágil según las determinaciones que adopte el Comité de Crisis:

Centro N° 1 (Alto Verde): actualmente cuenta con 72 módulos habitacionales ocupados. Tras una reorganización del trazado para optimizar pasillos y accesos sanitarios, la capacidad del predio se elevará hasta los 90 módulos (10 adicionales). En la acera enfrente, un terreno conveniado permite levantar otros 80 módulos de ser necesario.

Centro N° 2 (Colastiné Sur): aloja a 9 familias y proyecta la instalación de un total de 20 módulos habitacionales.

Módulos plegables de armado rápido: el municipio mantiene acuerdos con proveedores de Santa Fe, Rosario e Ibarlucea. Estos módulos se trasladan en camiones y se ensamblan mediante un sistema de encastre que permite dejarlos operativos en un solo día.

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260 evacuados, asistencia a autoevacuados y nuevos traslados

A lo largo del fin de semana, equipos de la Municipalidad y de la Provincia realizaron rastrillajes fluviales con lanchas y un vehículo anfibio por los pasajes anegados de la Vuelta del Paraguayo.

Durante las primeras horas de este lunes, las cuadrillas evaluaban el traslado preventivo de tres familias más de la Vuelta del Paraguayo y tres de Colastiné Sur. A la nómina oficial de 260 evacuados se suma un contingente de vecinos que recibieron logística comunal para retirar mobiliario y autoevacuarse de forma temporal en inmuebles de allegados.

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas gentileza

Cobertura de salud, contención a casos críticos y recreación

El predio asistencial de Alto Verde cuenta con un protocolo adaptado para atender a pobladores con alto grado de vulnerabilidad biológica o social:

Atención a casos complejos: en el predio se aloja a un niño de 11 años con discapacidad severa, tres mujeres embarazadas, un recién nacido de 11 días y un adulto mayor de 79 años con tratamiento paliativo.

Derivación hospitalaria: durante la madrugada del lunes, una de las embarazadas con fecha de parto a término fue derivada al Hospital J. M. Cullen en un operativo coordinado por los equipos médicos del lugar.

Módulos especiales y servicios: las familias con requerimientos de salud ocupan un sector diferenciado con módulos plegables contiguos a la guardia y la carpa sanitaria. Cada unidad dispone de sanitario y ducha.

Cultura y vida cotidiana: si bien se distribuyen viandas de almuerzo y cena, se acondicionaron cocinas comunitarias seguras. Para la noche de este lunes, el municipio programó una función de cine al aire libre para los niños alojados.