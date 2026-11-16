Aguinaldo de Ansés en diciembre 2026: quiénes cobran, fechas de pago y montos

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos jubilados y beneficiarios de Ansés esperan saber cuánto dinero extra recibirán antes de fin de año

La llegada de diciembre traerá un ingreso adicional para muchos jubilados y pensionados de Ansés. Además del cobro habitual, recibirán la segunda cuota del aguinaldo , un dinero extra cuyo valor dependerá del haber que perciba cada persona y de los aumentos aplicados durante el año.

El calendario de pagos ya está definido, aunque las fechas no serán iguales para todos. También habrá diferencias entre quienes tienen derecho a recibir este adicional y aquellos que quedan excluidos.

Calendario de pagos de Ansés: cronograma completo del aguinaldo de diciembre

El organismo previsional estableció que los pagos comenzarán el 9 de diciembre y finalizarán el 23 del mismo mes. El medio aguinaldo se depositará junto con los haberes correspondientes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el monto de cada prestación.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

SANTA FE| Sorpresa en barrio 29 de Abril: apareció un yacaré de gran tamaño y lo capturó la Policía Ecológicahttps://t.co/o4xDc5E9s6 — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 14, 2026

A qué grupos de beneficiarios les corresponde cobrar el medio aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario corresponde a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), independientemente de cuánto cobren. También lo reciben los titulares de pensiones por fallecimiento y retiros por invalidez, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que incluyen este pago.

En cambio, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o las asignaciones familiares del Suaf no cobran aguinaldo por esas prestaciones.

El monto equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, sin incluir bonos extraordinarios. Para diciembre se prevé un aumento previsional del 2,17%, calculado a partir de la inflación de octubre. Con esa actualización, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,22.

De confirmarse ese importe, los jubilados que perciben la mínima recibirían $226.898,11 de medio aguinaldo, lo que elevaría el ingreso bruto de diciembre a $680.694,33 entre ambos conceptos. Todavía resta confirmar si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumaría por separado para quienes cumplan los requisitos.

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Cómo consultar la liquidación en Mi Ansés con Cuil y Clave de la Seguridad Social

Los jubilados y pensionados pueden revisar el detalle de sus pagos desde la página oficial del organismo, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para hacerlo, deben ingresar a Mi Ansés con su número de uil y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones" y después la opción "Consultar recibos de haberes". Allí se puede acceder a la liquidación mensual y revisar los conceptos incluidos en el pago, como la jubilación, el aguinaldo, los descuentos y otros adicionales que correspondan.

La consulta también está disponible desde la aplicación Mi Ansés para celulares. En este caso, se debe entrar en "Jubilación" y seleccionar "Consultar tu recibo de haberes". Además, se pueden revisar los comprobantes de meses anteriores y solicitar el envío de una copia por correo electrónico.