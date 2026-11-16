Uno Santa Fe | Santa Fe | Arroyo Leyes

Emergencia hídrica en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas de arena en calle 12

En uno de los sectores más bajos de la localidad, ubicado a 500 metros de la Ruta Provincial 1, la crecida del río ya alcanzó las barreras de contención construidas por los propios vecinos. Se registran filtraciones y anegamientos frente a las viviendas, mientras las familias reclaman de manera urgente bolsas y arena para reforzar el bolseo.

16 de noviembre 2026 · 10:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Emergencia en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas en calle 12.

Emergencia en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas en calle 12.

La crecida del río Paraná golpea con extrema severidad al corredor de la Ruta Provincial N° 1. En la localidad de Arroyo Leyes, la situación alcanzó momentos críticos en calle 12, una de las arterias más bajas y vulnerables del casco urbano, donde el nivel del agua avanzó en las últimas horas hasta quedar apostado frente a los frentes de las viviendas y superar las barreras defensivas precarias.

En ese sector, ubicado a unos 500 metros de la traza vial principal, los propios frentistas apilaron entre tres y cuatro hileras de bolsas con arena y tierra para intentar frenar el ingreso de la corriente. Sin embargo, la constante presión hídrica logró perforar esas defensas artesanales, provocando filtraciones continuas y el anegamiento de los patios.

LEER MÁS: Reclamo en la Ruta 1: vecinos de Arroyo Leyes exigen agua segura, seguridad y un plan de contingencia comunal

"El agua subió muy rápido entre la tarde de ayer y hoy. Un alambrado que antes se veía entero ahora quedó tapado en más de la mitad. Estamos buscando arena y tierra de donde sea, pero ya no se consigue material y las bolsas están empezando a ceder", explicó uno de los vecinos de calle 12 de Arroyo Leyes.

Avance acelerado, acumulación de camalotes y terreno anegado

El testimonio de los habitantes del sector da cuenta de la velocidad del repunte fluvial sobre la margen de la costa santafesina:

Inundación de estructuras: los postes y alambrados perimetrales ubicados frente a las viviendas, que hasta la jornada anterior resultaban claramente visibles, quedaron cubiertos en más del 50% de su altura por la masa líquida.

Taponamiento y masa vegetal: el empuje de la corriente arrastró grandes extensiones de camalotales y vegetación flotante, que terminaron acumulados en sectores que antes permanecían totalmente secos, atascando los escurrimientos naturales.

Problema de filtración: al sobrepasar el nivel del suelo firme, el agua que se filtra por debajo y a través de las bolsas queda atrapada detrás de las defensas, generando extensos piletones de anegamiento en los frentes de los domicilios sin posibilidad de drenar por pendiente.

Urgente pedido de insumos: "No se consigue más arena"

La mayor preocupación de las familias asentadas sobre la calle 12 radica en la escasez de materiales de contención. Tras haber agotado los acopios comunitarios de tierra y arena de las inmediaciones, reclaman asistencia inmediata para reforzar las defensas antes de que la crecida ingrese de forma masiva al interior de las fincas.

Arroyo Leyes emergencia hídrica Arena crecida Río Paraná
Noticias relacionadas
La crecida impacta en Arroyo Leyes: comenzaron a retirar a vecinos de las calles 8 y 12 por el avance del agua

La crecida impacta en Arroyo Leyes: comenzaron a retirar a vecinos de las calles 8 y 12 por el avance del agua

Las ventas en supermercados santafesinos cayeron 1,9% interanual en los primeros ocho meses de 2026.

Los supermercados de Santa Fe vendieron menos: el consumo sigue por debajo de los niveles de 2023

santa fe se acerca al final del ciclo lectivo: cuando terminan las clases en 2026

Santa Fe se acerca al final del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en 2026

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas 

Poletti, sobre la crecida del Paraná: "Las proyecciones indican que podríamos alcanzar los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre"

Lo último

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Último Momento
Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

Ovación
Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

El regreso exprés de Godoy Cruz y una marca histórica que todavía pertenece a Colón

El regreso exprés de Godoy Cruz y una marca histórica que todavía pertenece a Colón

Villarruel, manager de Morón: El candidato es Colón, no nos podemos comparar

Villarruel, manager de Morón: "El candidato es Colón, no nos podemos comparar"

Unión sigue de cerca el gran momento de Kevin Zenón y espera un ingreso millonario

Unión sigue de cerca el gran momento de Kevin Zenón y espera un ingreso millonario

Colón de San Justo ganó en Rafaela y es finalista del Regional Amateur

Colón de San Justo ganó en Rafaela y es finalista del Regional Amateur

Policiales
Barrio Nuevo Horizonte: aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas, lesiones y violación de domicilio

Barrio Nuevo Horizonte: aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas, lesiones y violación de domicilio

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

De Venecia a Buenos Aires: la Camerata Rosario llega a Santa Fe con Las 8 Estaciones

De Venecia a Buenos Aires: la Camerata Rosario llega a Santa Fe con "Las 8 Estaciones"

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas