Emergencia hídrica en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas de arena en calle 12

En uno de los sectores más bajos de la localidad, ubicado a 500 metros de la Ruta Provincial 1, la crecida del río ya alcanzó las barreras de contención construidas por los propios vecinos. Se registran filtraciones y anegamientos frente a las viviendas, mientras las familias reclaman de manera urgente bolsas y arena para reforzar el bolseo.

Emergencia en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas en calle 12.

La crecida del río Paraná golpea con extrema severidad al corredor de la Ruta Provincial N° 1. En la localidad de Arroyo Leyes , la situación alcanzó momentos críticos en calle 12, una de las arterias más bajas y vulnerables del casco urbano, donde el nivel del agua avanzó en las últimas horas hasta quedar apostado frente a los frentes de las viviendas y superar las barreras defensivas precarias.

En ese sector, ubicado a unos 500 metros de la traza vial principal, los propios frentistas apilaron entre tres y cuatro hileras de bolsas con arena y tierra para intentar frenar el ingreso de la corriente. Sin embargo, la constante presión hídrica logró perforar esas defensas artesanales, provocando filtraciones continuas y el anegamiento de los patios.

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"El agua subió muy rápido entre la tarde de ayer y hoy. Un alambrado que antes se veía entero ahora quedó tapado en más de la mitad. Estamos buscando arena y tierra de donde sea, pero ya no se consigue material y las bolsas están empezando a ceder", explicó uno de los vecinos de calle 12 de Arroyo Leyes.

Avance acelerado, acumulación de camalotes y terreno anegado

El testimonio de los habitantes del sector da cuenta de la velocidad del repunte fluvial sobre la margen de la costa santafesina:

Inundación de estructuras: los postes y alambrados perimetrales ubicados frente a las viviendas, que hasta la jornada anterior resultaban claramente visibles, quedaron cubiertos en más del 50% de su altura por la masa líquida.

Taponamiento y masa vegetal: el empuje de la corriente arrastró grandes extensiones de camalotales y vegetación flotante, que terminaron acumulados en sectores que antes permanecían totalmente secos, atascando los escurrimientos naturales.

Problema de filtración: al sobrepasar el nivel del suelo firme, el agua que se filtra por debajo y a través de las bolsas queda atrapada detrás de las defensas, generando extensos piletones de anegamiento en los frentes de los domicilios sin posibilidad de drenar por pendiente.

Urgente pedido de insumos: "No se consigue más arena"

La mayor preocupación de las familias asentadas sobre la calle 12 radica en la escasez de materiales de contención. Tras haber agotado los acopios comunitarios de tierra y arena de las inmediaciones, reclaman asistencia inmediata para reforzar las defensas antes de que la crecida ingrese de forma masiva al interior de las fincas.