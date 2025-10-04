Uno Santa Fe | Santa Fe | Dólar

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Desde la Cámara de Comerciantes del Automotor de Santa Fe explicaron que las nuevas listas de precios llegan a cuentagotas por la incertidumbre cambiaria.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de octubre 2025 · 19:47hs
Luego del aumento del dólar, la reciente actualización de precios de autos 0 km a nivel nacional muestra incrementos promedio del 3,7% en octubre, con algunas marcas como Chevrolet, Renault y Toyota aplicando subas por encima de ese porcentaje. La realidad del mercado automotor en Santa Fe presenta matices diferentes.

Desde la Cámara de Comerciantes del Automotor de Santa Fe explicaron que la llegada de nuevas listas de precios de las terminales es cada vez más lenta y errática. “Hasta el momento no tenemos demasiada información de la variación de precios en los usados. Según la información en la que nos basamos nosotros hay un pequeño aumento, muy leve con respecto al mes anterior”, señalaron.

Freno en las listas de precios

En cuanto a los vehículos nuevos, los referentes del sector remarcan que la incertidumbre cambiaria impacta directamente en la actualización de valores. “Con respecto a los 0 km, las listas de precios están empezando a llegar con aumentos. Todos están esperando que se estabilice el dólar para lanzar las listas de precios. Meses anteriores enviaban las listas de precios a principios del mes y ahora prácticamente no tenemos listas porque no saben cuánto les van a aplicar de aumentos”, remarcaron.

autos préstamos patentamiento Banco Nación concesionaria financiamiento .jpg

De esta forma, mientras que los informes nacionales ya consignan subas de entre el 2% y el 7% según la marca y el modelo, en Santa Fe los concesionarios todavía no pueden trasladar esas variaciones a sus operaciones diarias porque las terminales no definen los valores finales.

Perspectiva hacia fin de año

En lo que va de 2025, los precios de los autos nuevos ya acumulan una suba cercana al 22% a nivel nacional, según datos del sector. Pero en la provincia la atención está puesta en cómo evolucionará el tipo de cambio. La inestabilidad del dólar se transformó en el principal condicionante tanto para quienes deben fijar precios como para los consumidores que evalúan concretar una compra.

Los primeros aumentos

Stellantis había aplicado aumentos menores, del 2,3% para Fiat, un incremento del 2,6% para Peugeot, y uno del 3,8% para Citroën. El mismo día Toyota comunicó un incremento promedio del 5,2% entre todos sus modelos, y Ford subió sus precios en promedio un 3,4% para el mes que acaba de iniciarse. También Prestige Auto comunicó su política comercial de octubre sin subir los precios de Mercedes-Benz Sprinter, el único modelo que produce en Argentina y comercializa en pesos.

Con este escenario, y cuando sólo resta conocerse la política comercial de Honda, el aumento promedio de precios de la industria automotriz para el mes de octubre queda en un 3,7% algo superior al proyectado en el primer día con precios de sólo 5 marcas, y que daba un promedio de 3,4%, es decir igualmente superior al índice de inflación estimado para el mes y más atado a las variaciones de la cotización del dólar oficial.

Entre enero y agosto, el último reporte del Índice de Precios del Sector Automotor (Ipsa), el promedio de aumentos de la industria automotriz fue del 16,9%. Sumando los aumentos promedio de septiembre, ese índice debería subir hasta un 19%, dato que se confirmará cuando el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa) publique el Ipsa de los primeros nueve meses. Con un incremento promedio del 3,7% en octubre, la variación de precios del sector quedará en torno al 22%.

Dólar Santa Fe autos
