La revelación de Suárez sobre Messi que ilusiona a los hinchas argentinos

Ante la repregunta sobre si Leo le confirmó que estará presente en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el Pistolero no quiso dar más detales. “No, ni yo le pregunto a él tampoco. Hay gente que no entiende, ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”, aclaró.

Lo que sí reveló es que él no estará presente en la Copa del Mundo dentro de la cancha. Cabe aclarar que se retiró de la Celeste en la doble fecha de Eliminatorias posteriores a la Copa América 2024 y algunos días más tarde denunció malos manejos por parte de Marcelo Bielsa. En este sentido, explicó: "A este Mundial prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví mucho estrés, nervio y adrenalina cuando las hacía como jugador".

Por lo pronto ambos están centrados en los objetivos a corto plazo con el Inter Miami. El miércoles pasado se metieron a las semifinales de la Concacaf Champions League, tras una infartante serie ante Los Ángeles FC y enfrentarán a Vancouver Whitecaps en busca de un lugar en la final.

En la MLS vienen de empatar sin goles ante Chicago Fire, resultado que los dejó cuartos en la Conferencia Este, a tres puntos de Columbus Crew, líder y rival del próximo fin de semana. Todos estos encuentros servirán de preparación para el plato fuerte del año: el Mundial de Clubes, torneo donde serán locales y compartirán el grupo A junto al Palmeiras, Porto y Al-Ahly.