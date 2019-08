La Salle Jobson ganó un partido clave

En el marco de la cuarta fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral 2019, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se impuso ajustadamente a CRAR de Rafaela por 26 a 25.El cotejo se desarrolló en Cabaña Leiva, ante un buen marco de público, en una jornada muy agradable y con el arbitraje del entrerriano Ulises Ruiz.

En el primer tiempo fueron los lasallanos los que marcaron el rumbo, fueron protagonistas, y por eso se fueron al descanso ganando por 16 a 0. CRAR había arrancado bastante bien, pero se cayó y el dueño de casa lo supo aprovechar.

En el complemento, la cosa fue totalmente opuesta, ya que La Salle le cedió la pelota a los rafaelinos, y con mucha inteligencia la visita logró arrimarse en el marcador, y no ganar porque le faltó tiempo.Igualmente, el triunfo del conjunto colegial no merece ningún tipo de discusión, ya que la defensa local, en los momentos complicados, trabajó a destajo y tuvo su premio.

Más detalles

En el parque Urquiza, en un choque para el infarto, Universitario de Rosario venció a Estudiantes de Paraná por 30 a 29, mientras que en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club logró derrotar a Provincial de Rosario por 26 a 21. En barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe le gan´ajustadamente a Caranchos de Rosario por 22 a 18.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario de Rosario 20, La Salle Jobson y Paraná Rowing 13, Universitario de Santa Fe, Estudiantes de Paraná 8, Caranchos 6, CRAR de Rafaela 2.

La próxima fecha jugarán, Universitario de Rosario con el Paraná Rowing Club, Estudiantes de Paraná con Universitario de Santa Fe, Provincial de Rosario con La Salle Jobson y CRAR de Rafaela con los Caranchos de Rosario.

En la Reclasificación B, Cha Roga le ganó a CUCU como visitante por 25 a 24, y Alma Juniors de Esperanza cayó en condición de local por 19 a 18 ante Los Pampas de Rufino.En Sauce Montrull, Logaritmo doblegó a Tilcara de Paraná 29 a 20, y Jockey de Venado Tuerto fue impiadoso con San Nicolás al vencerlo 77 a 14.

Las posiciones quedaron así: Alma Juniors y Logaritmo 16, Tilcara 14, Jockey VT 12, Cha Roga y Los Pampas de Rufino 10, CUCU 6, San Nicolás 0. La próxima fecha jugarán Jockey de Venado Tuerto con Cha Roga, Los Pampas de Rufino con San Nicolás, Logaritmo con Alma Juniors de Esperanza y Tilcara con CUCU.

Síntesis:

La Salle Jobson 26- CRAR 25

La Salle Jobson: Juan Zanotti, Valentín Zabczak e Ignacio Cassettai; Francisco Alvarez y Javier Segado; Tomás Cosentino, Emilio Venanzi y Leandro Tacca; Franco Lanteri y Bruno Micocci; José Lorefice Matías Moreno, Martín Visuara, Federico Venanzi y Alejandro Benitez. Entrenador: Diego Coronel.

CRAR de Rafaela: Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Federico Davicino y Franco Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar (c); Ricardo Brown, Gino Catán, Guillermo Brown, Tomás Lavalle y Santiago Kerstens. Entrenador: Cristian Martino.

Primer tiempo: 18´penal Martín Visuara, 25´ penal Visuara, 30´ try Cassettai convertido por Visuara, 41´ penal Visuara.

Segundo tiempo: 2´penal Villar, 11´ try Tomás Lavvalle, 23´ penal Visuara, 30´ penal Villar, 32´ try penal (LS), 34´ try Santiago Kerstens convertido por Villar, 40´ try penal (CRAR).

Cambios en La Salle: Fabio Barreto x Matías Moreno, José Mascherpa x Federico Venanzi, Guido Micocci x Lanteri, Juan Cruz Hadad x Tacca, Ángel Díaz x Emilio Venanzi, Juan Pablo Iglesias x Bruno Micocci.

Cambios en CRAR: Martín Zegaib x Jonatan Viotti, Juan Nicolás Imvinkelried x Guillermo Brown.

Incidencias: Pt: 29´ amarilla Franco Davicino, 38´ amarilla Javier Segado, 39´ amarilla Manuel Mandrile.