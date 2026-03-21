Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82 mil dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

El operativo provincial mostró una fuerte adhesión en el inicio de la campaña 2026. La continuidad dependerá del envío de nuevas dosis por parte de Nación.

21 de marzo 2026 · 11:04hs
Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82 mil dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82 mil dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

El Gobierno de Santa Fe aplicó 82.471 dosis de la vacuna antigripal en los primeros nueve días de la campaña 2026, un número que marca un incremento del 234,9 % en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 24.626 aplicaciones.

El operativo se desarrolla de manera progresiva y sujeta a la disponibilidad de vacunas enviadas por el Gobierno nacional, que este año adelantó el cronograma de inmunización. En ese marco, la Provincia informó que ya se distribuyeron todas las dosis recibidas, incluyendo el stock de reserva, y se solicitó el envío de nuevas partidas para sostener la campaña en hospitales y centros de salud.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, destacó el alcance del operativo y la respuesta de la población. “Estamos muy conformes con la respuesta ciudadana y con el trabajo de los equipos de salud, que desde el primer día atendieron una gran demanda”, señaló.

En esa línea, la funcionaria subrayó que el avance de la vacunación permite reducir el riesgo de complicaciones graves, internaciones y secuelas asociadas a la influenza, especialmente en los grupos más vulnerables.

Cómo se distribuyeron las dosis

En cuanto al detalle de las aplicaciones, la mayor cantidad se concentró en mayores de 65 años, con 30.710 dosis, seguidos por el personal de salud, con 21.896, y las personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, que sumaron 18.224 inmunizados.

También se registraron 3.879 dosis en niños de 6 meses a 2 años, 3.251 en embarazadas, 2.848 en personal esencial, 1.441 en niños de 2 a 8 años y 222 en puérperas.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la campaña está destinada a grupos priorizados, como personas con enfermedades crónicas —entre ellas cardiopatías, diabetes u obesidad—, además de personal sanitario, embarazadas y niños pequeños.

El operativo continuará en todo el territorio provincial a medida que ingresen nuevas dosis, con el objetivo de ampliar la cobertura antes de la llegada de los meses de mayor circulación del virus.

vacunación superó antigripal
Noticias relacionadas
Ley Antimafia: Santa Fe afirma que la adhesión marca el fin de la impunidad y un cambio en la persecución del delito

Ley Antimafia: Santa Fe afirma que la adhesión marca "el fin de la impunidad" y un cambio en la persecución del delito

Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

Allanamientos en Santa Fe: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas en operativos por ataques y amenazas

la historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

La historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

el oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacios

El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

Lo último

Medrán tiene el equipo: Colón, con todo listo para visitar a San Telmo

Medrán tiene el equipo: Colón, con todo listo para visitar a San Telmo

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Último Momento
Medrán tiene el equipo: Colón, con todo listo para visitar a San Telmo

Medrán tiene el equipo: Colón, con todo listo para visitar a San Telmo

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Medrán, ante su gran desafío en Colón: ganar fuera de Santa Fe y dar un golpe de autoridad

Lucas Cano, con la idea fija en Colón: Queremos ser un equipo intenso y protagonista

Lucas Cano, con la idea fija en Colón: "Queremos ser un equipo intenso y protagonista"

Unión y Defensa, una rivalidad sin dueño: números que reflejan una paridad total

Unión y Defensa, una rivalidad sin dueño: números que reflejan una paridad total

Ovación
Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

Capibaras XV está confirmado para jugar con Selknam en Chile

Capibaras XV está confirmado para jugar con Selknam en Chile

La lluvia volvió a frenar la acción: se suspendió toda la fecha de la Liga Santafesina

La lluvia volvió a frenar la acción: se suspendió toda la fecha de la Liga Santafesina

Rosario será escenario del Campeonato Sudamericano Juvenil M18

Rosario será escenario del Campeonato Sudamericano Juvenil M18

Dogos XV derrotó a Peñarol bajo una intensa lluvia en Córdoba

Dogos XV derrotó a Peñarol bajo una intensa lluvia en Córdoba

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García