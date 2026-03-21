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Lucas Cano, con la idea fija en Colón: "Queremos ser un equipo intenso y protagonista"

Lucas Cano sería otra vez titular en Colón este domingo ante San Telmo, en un partido clave para seguir arriba en la Zona A de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 11:55hs
Lucas Cano, con la idea fija en Colón: Queremos ser un equipo intenso y protagonista

En la antesala del compromiso frente a San Telmo, Colón empieza a delinear su equipo y todo indica que Lucas Cano volverá a ser titular este domingo desde las 16 en la Isla Maciel, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

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El delantero, una de las caras nuevas del plantel, atraviesa un buen presente en el equipo que conduce Ezequiel Medrán, que se consolidó como uno de los protagonistas de la Zona A en este arranque de temporada.

Colón, un equipo en construcción, pero con identidad

En diálogo, Cano destacó las bases que viene mostrando el Sabalero en este inicio, en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1): “En estas primeras fechas se vio un equipo intenso, que presiona y trata de tener la pelota. Es lo que trabajamos en la semana”.

En esa línea, remarcó que el proceso de ensamblaje aún está en marcha: “Somos un equipo nuevo y es

Colón Acassuso Lucas Cano
Lucas Cano se mantiene dentro del equipo titular de Col&oacute;n, consciente del gran desaf&iacute;o.

Lucas Cano se mantiene dentro del equipo titular de Colón, consciente del gran desafío.

o lleva tiempo. Nos estamos conociendo, pero creo que vamos por buen camino”.

La idea de juego es clara: presión alta, recuperación rápida y verticalidad. “El técnico nos pide que estemos siempre arriba, que recuperemos cerca del arco rival. Eso te acerca al gol”, explicó el atacante.

Movilidad y sociedad en ataque

Más allá de su rol de centrodelantero, Cano mostró versatilidad en el frente ofensivo, algo que también forma parte del plan del cuerpo técnico: “Trato de moverme por todo el frente de ataque, buscar espacios a espaldas de los volantes y generar conexiones con mis compañeros”.

En ese aspecto, destacó la importancia del trabajo colectivo: “La movilidad y el diálogo entre nosotros es clave. Lo venimos haciendo bien y queremos seguir mejorando”.

Un desafío exigente en la Isla Maciel

Pensando en el duelo ante San Telmo, Cano anticipó un partido duro: “Va a ser muy disputado, de segundas pelotas. Es una cancha más chica y por ahí hay que jugar más directo”.

El atacante también hizo autocrítica sobre la producción fuera de casa, un aspecto que Colón busca mejorar: “Sabemos que tenemos que generar más situaciones. En algunos partidos nos costó, pero también es importante sumar en esta categoría”.

La intensidad, una marca registrada según Lucas Cano

Uno de los puntos fuertes del equipo es su funcionamiento defensivo, que comienza desde los delanteros: “Los primeros defensores somos los de arriba. Creo que lo estamos haciendo bien”.

Sin embargo, Cano reconoció que aún hay margen de crecimiento en ofensiva: “A veces la ansiedad nos juega en contra. Tenemos que estar más tranquilos y elegir mejor para llegar con más claridad”.

Colón, con un presente que ilusiona

Tras su paso por el exterior, el delantero valoró su llegada a Colón: “Es un honor estar en un club tan grande. La gente, el estadio, todo te empuja”.

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Además, resaltó el buen clima interno: “Se armó un grupo muy unido. Ganar ayuda, pero también se nota en el día a día. Estamos felices”.

Con ese respaldo y la confianza del cuerpo técnico, Cano se perfila para ser una de las cartas ofensivas en un Colón que sueña con el regreso a Primera y que este domingo buscará seguir firme en su camino.

Colón Lucas Cano San Telmo
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