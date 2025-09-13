Uno Santa Fe | Ovación | La Salle Jobson

La Salle Jobson se quedó con el clásico colegial al vencer a Ateneo Inmaculada

Por la 2° fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti de Liga Santafesina, La Salle Jobson derrotó en el clásico a Ateneo Inmaculada por 2 a 1

13 de septiembre 2025 · 23:06hs
A falta de un partido, este sábado se jugó casi la totalidad de la segunda fecha de la Copa Isósceles del Clausura Chijí Serenotti, fecha que tuvo como atractivo el Clásico Colegial, el cual fue para La Salle que se impuso en casa ante Ateneo. Este domingo se cierra la jornada con Ciclón Racing como anfitrión de Unión de Santa Fe.

El clásico colegial quedó para La Salle Jobson

En una tarde especial, en Cabaña Leiva se disputó el clásico colegial donde, otra vez, el Jobson se quedó con los tres puntos. En el primer tiempo La Salle abriría el marcador de la mano de Guido Gutiérrez. Ya en el segundo tiempo los visitantes igualarían el encuentro cambiando penal por gol por intermedio de Mateo Hernández.

Poco duraría el empate, ya que, tras un error del arquero visitante, el ingresado desde el banco, Julián Guerino, metió el dos a uno definitivo, sellando así otra victoria del jobson ante su clásico rival. Previo al encuentro, se realizó un homenaje en honor a Salvador Passadore, ex jugador del club lasallano, donde todos sus amigos estuvieron presentes para recordarlo. Desde la entidad local no dudaron en "enviamos nuestras condolencias a la familia de Salva, que estará siempre en nuestros corazones".

El clásico regional disputado en el Rodolfo Candioti quedó para Deportivo Nobleza de Recreo, que superó a Juventud Unida de Candioti por 1 a 0, mientras que en el barrio Sur, Nacional doblegó a El Quillá por 1 a 0. Por su parte, hubo goleada del verde, y campeón del Apertura, ya que Sanjustino, derrotó a Vecinal Gálvez por 4 a 1, con goles de Alexis Camargo, Lorenzo González, Leandro Rodriguez y Nehemias Gonzáez.

Resultados 2° fecha Torneo Clausura

Newell’s Old Boys 1 (Emiliano Acosta) – Colón 0

Independiente 0 – Colón de San Justo 1 (Claudio Albarracín)

Cosmos 0 – Sportivo Guadalupe 1 (Nicolás Jovellano)

Academia AC 0 – Universidad 0

Gimnasia y Esgrima 4 (Juan Freyre x2, Santiago Rizzo y Juan Calvo) – Pucará 0

Juventud Unida 0 – Deportivo Nobleza 1 (Cristian Ortíz)

La Salle Jobson 2 (Julián Guerino y Guido Gutiérrez) – Ateneo Inmaculada 1 (Mateo Hernández)

Nacional 1 (Leonardo Fernández) – Náutico El Quillá 0

Vecinal Gálvez 1 (José Sandoval) – Sanjustino 4 (Nehemías González, Alexis Camargo, Lorenzo González y Leandro Rodríguez)

Ciclón Norte 3 (Kevin Molina x2 y Gerónimo Vera) – La Perla del Oeste 0

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Ciclón Racing, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Ciclón Norte vs. Juventud Unida, Nobleza vs. Independiente, Colón de San Justo vs. Gimnasia y Esgrima, Pucará vs. Ciclón Racing, Unión vs. Academia Cabrera y UNL vs. Ateneo Inmaculada.

-Zona 2: Juventud Unida vs. Ciclón Norte, La Perla vs. Vecinal Gálvez, Sanjustino vs. Cosmos, Sportivo Guadalupe vs. Newell´s, Colón vs. Nacional y Náutico El Quillá vs. La Salle Jobson.

Síntesis

La Salle Jobson 2- Ateneo Inmaculada 1

La Salle Jobson: Gustavo Bustos; Mateo Basilio, Tomás Capitani, Juan Silvestro, Eduardo Esquivel, Gonzalo Díaz, Mateo Massi, Guido Gutiérrez, Francisco Ledesma, Mauro Gutiérrez y Facundo Silvestro. DT: Eduardo Magnín.

Ateneo Inmaculada: Zamiel Goldsack; Darío Tomadín, Valentino Cambiagno, Gustavo De la Torre, Francisco Baranosky, José Leconte, Mateo Hernández, Francisco Leconte, Conrado Peralta Pino, Nicolás Abasolo y Juan Chiaraviglio. DT: Agustín Oliver.

Goles: Pt: 22´ Guido Gutiérrez (LS); St: 7´ Mateo Hernández de penal (A); 20´ Julián Guerino (LS).

Cambios: Patricio Copello x Gutiérrez, Conrado Culler x Guido Gutiérrez, Julián Guerino x Silvestro, Tomás Drapko x Ledesma y Juan Fiorenza x Massi (LS). Santiago Ruiz x Abasolo, Máximo Monella x Peralta Pino, Santiago Ruiz x Francisco Leconte, Sebastián Rodríguez x Cambiagno, Víctor Luna x José Leconte (A).

Amonestados: Juan Silvestro, Mateo Massi, Juan Fiorenza y Facundo Silvestro (LS); Francisco Baranosky, José Leconte y Nicolás Abasolo (AI)

Cancha: La Salle (Cabaña Leiva)

Árbitro: Nicolás Mottier

