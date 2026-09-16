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La segunda rueda de Oficial Prefederal se abre en el Húngaro Crespi

El partido entre Gimnasia y República del Oeste en el estadio Húngaro Crespi marcará el inicio de la segunda rueda del Oficial Prefederal después del Súper 8

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 14:50hs
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La segunda rueda de Oficial Prefederal se abre en el Húngaro Crespi

El partido entre Gimnasia y República del Oeste en el estadio Húngaro Crespi marcará el inicio de la segunda rueda del Oficial Prefederal después del Súper 8. A continuación, toda la programación

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

Jueves 17 de septiembre

21.30 Gimnasia vs. República del Oeste (con TV de la ASB)

Viernes 18 de septiembre

21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A

21.30 Almagro A vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SJ) vs. Colón (SF)

21.30 Alma Juniors vs. El Quillá

21.30 Sanjustino vs. Unión (SF)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A y Rivadavia 11 (5-1); Banco 10 (4-2); CUST A y Colón (SJ) 8 (2-4); Colón (SF) 6 (0-6)

ZONA B: República del Oeste y Alma Juniors 10 (4-2); Gimnasia; Sanjustino y Unión (SF) 9 (3-3); El Quillá 7 (1-5)

Oficial Gimnasia República del Oeste
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