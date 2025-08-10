Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección Argentina de Lionel Scaloni comienza a diagramar la preparación para la Copa del Mundo y chocará ante Estados Unidos y México.

10 de agosto 2025 · 10:15hs
La Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos a principios de octubre y enfrentará a su par de México, rival con el que no juega desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas que tendrán lugar el 13 de septiembre.

Cuándo serán los duelos ante Estados Unidos y México

Por ello, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, la Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 8 y 14 de octubre donde enfrentará a su par de México en el Soldier Field de Chicago, lugar donde la ´Albiceleste´ disputó un amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024.

Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los de Scaloni ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes hace algunas semanas y donde se jugará la final de la Copa del Mundo en 2026.

