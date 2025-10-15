Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones

Con sus recientes pase de gol en la goleada por 6-0 ante Puerto Rico, el astro argentino sumó una nueva marca a su carrera profesional.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 06:56hs
Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones

El astro argentino Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones luego de sus dos pases de gol en la aplastante victoria de este martes de la Selección argentina por 6-0 ante Puerto Rico.

De esta manera, el rosarino alcanzó las 60 asistencias (superó a Neymar y al estadounidense Landon Donovan) tras participar en los tantos de Gonzalo Montiel, a los 23 minutos del primer tiempo, y Lautaro Martínez, a los 39’ del complemento. Además, dejó hace tiempo en el camino a Ferenc Puskás con 53 y Sándor Kocsis con 51.

La tabla de Lionel Messi en la Selección Argentina

En cuanto a la Albiceleste, hacer rato que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain domina la prestigiosa tabla, con mucha diferencia respecto al segundo. En tanto, Ángel Di María es escolta con 28, mientras que Diego Armando Maradona completa el podio con 26.

En la misma línea, los diez primeros puestos los completan: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12).

Messi Puerto Rico Selección Argentina
Noticias relacionadas
messi vuelve a la seleccion argentina para jugar los ultimos amistosos del ano

Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

video: el golazo de lionel messi para inter miami tras ser liberado por la seleccion

Video: el golazo de Lionel Messi para Inter Miami tras ser liberado por la Selección

los saludos de lionel messi y angel di maria a rosario por los 300 anos

Los saludos de Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario por los 300 años

messi brillo y guio al inter miami a la goleada ante el new england revolution

Messi brilló y guió al Inter Miami a la goleada ante el New England Revolution

Lo último

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Último Momento
Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Ovación
Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos