Con sus recientes pase de gol en la goleada por 6-0 ante Puerto Rico, el astro argentino sumó una nueva marca a su carrera profesional.

El astro argentino Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones luego de sus dos pases de gol en la aplastante victoria de este martes de la Selección argentina por 6-0 ante Puerto Rico.

De esta manera, el rosarino alcanzó las 60 asistencias (superó a Neymar y al estadounidense Landon Donovan) tras participar en los tantos de Gonzalo Montiel, a los 23 minutos del primer tiempo, y Lautaro Martínez, a los 39’ del complemento. Además, dejó hace tiempo en el camino a Ferenc Puskás con 53 y Sándor Kocsis con 51.

La tabla de Lionel Messi en la Selección Argentina

En cuanto a la Albiceleste, hacer rato que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain domina la prestigiosa tabla, con mucha diferencia respecto al segundo. En tanto, Ángel Di María es escolta con 28, mientras que Diego Armando Maradona completa el podio con 26.

En la misma línea, los diez primeros puestos los completan: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12).