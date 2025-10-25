Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

El DT Ezequiel Medrán quiere seguir y ya prepara su proyecto, pero hasta las elecciones no tiene nada seguro en Colón

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2025 · 15:32hs
UNO / José Busiemi

Colón atraviesa días con más preguntas que certezas. El plantel completó el pasado viernes su segunda semana de entrenamientos sin competencia, a la espera del inicio de las vacaciones y, sobre todo, de lo que ocurra el 30 de noviembre, cuando se celebren las elecciones.

En ese contexto, la situación de Ezequiel Medrán se mueve en una zona gris: ¿ya encara la pretemporada o simplemente sostiene una etapa de transición hasta que haya una nueva conducción?

El entrenador mantiene el trabajo con normalidad, pero sin proyecciones a largo plazo. Si bien tiene una idea de proyecto deportivo y un plan armado para encarar la pretemporada, sabe que su continuidad dependerá de los resultados de los comicios.

En Colón aún resta definirse si continuará Ezequiel Medrán

La agrupación Sangre de Campeones ya confirmó públicamente que, en caso de imponerse, le ratificarán la confianza a Medrán como técnico. Sin embargo, el resto de las listas no fueron tan claras, lo que genera una lógica dosis de incertidumbre en el cuerpo técnico. Hasta que no haya una definición política, todo quedará en pausa.

Ezequiel Medrán
Medrán por ahora encara una trancisión en Colón.

A eso se suma un contexto institucional complejo: atrasos salariales, compromisos económicos pendientes y la posibilidad latente de una inhibición por el caso de Alberto Espínola, que por ahora no se concretó, pero sigue siendo una amenaza latente. Además, se prevé una profunda depuración del plantel y un mercado de pases condicionado por la falta de recursos, lo que también incide en la planificación deportiva.

Así, Colón transita un cierre de año cargado de incertidumbre. Medrán dirige, planifica y acompaña, aunque sabe que su continuidad está atada a decisiones que no dependen de él. En medio de la espera, el técnico intenta sostener la calma y mantener al grupo enfocado, mientras el club define quién tomará las riendas a partir del 1 de diciembre.

