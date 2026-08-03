Pese al rechazo de los gremios docentes, Santa Fe decretó el aumento salarial para el segundo semestre: cuánto pasarán a cobrar los maestros

Mediante el Decreto N.º 1599/2026, el Gobierno provincial dispuso una suba del 10,1% a pagar en seis tramos hasta diciembre, fijó garantías mínimas de bolsillo y otorgará una compensación por inflación tras el fracaso de la negociación paritaria con los gremios.

En una jornada marcada por el paro nacional convocado por CTERA y la adhesión de Amsafé en Santa Fe, el Gobierno provincial oficializó este lunes la política salarial que regirá para los docentes durante el segundo semestre del año.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 1599/2026 , luego de que las entidades sindicales rechazaran la propuesta presentada en la mesa paritaria del pasado 21 de julio y no se alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo.

Desde la Casa Gris señalaron que la decisión busca garantizar que todos los trabajadores del sector perciban la actualización salarial, pese a la falta de consenso con las organizaciones gremiales.

Un incremento del 10,1% hasta diciembre

El decreto establece un aumento total del 10,1%, calculado sobre los salarios consolidados a junio de 2026, que será abonado de manera escalonada en seis etapas:

2% desde el 1° de julio.

1,8% en agosto.

1,7% en septiembre.

1,6% en octubre.

1,5% en noviembre.

1,5% en diciembre.

La actualización alcanzará tanto al sueldo básico como al resto de los conceptos remunerativos y no remunerativos que integran el salario docente.

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Garantías mínimas de bolsillo

Para evitar que los salarios más bajos queden rezagados, el Ejecutivo dispuso un esquema de incrementos mínimos garantizados por cargo.

Cuando el aumento porcentual no alcance esos pisos, la Provincia abonará una suma fija no remunerativa y no bonificable para completar la diferencia.

Los montos mínimos establecidos serán:

$80.000 desde julio.

$100.000 a partir de agosto.

$130.000 desde octubre.

$180.000 a partir de diciembre.

En el caso de los docentes con horas cátedra, esos valores se liquidarán de manera proporcional a la carga horaria desempeñada.

Salario mínimo garantizado según la antigüedad

Además de los incrementos porcentuales, el decreto establece un Salario de Bolsillo Mínimo Garantizado por Cargo, que varía de acuerdo con la antigüedad del docente y la cantidad de puntos del cargo.

Para los docentes con menos de 234 puntos, los pisos salariales serán:

15% de antigüedad: desde $650.062 en julio hasta $701.685 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 50% de antigüedad: desde $684.507 en julio hasta $738.865 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 100% de antigüedad: desde $783.680 en julio hasta $845.914 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 120% de antigüedad: desde $873.283 en julio hasta $942.632 en diciembre.

Para los docentes con 234 puntos o más, los valores mínimos garantizados serán:

15% de antigüedad: desde $650.062 en julio hasta $701.685 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 50% de antigüedad: desde $684.507 en julio hasta $738.865 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 100% de antigüedad: desde $836.342 en julio hasta $902.757 en diciembre.

en julio hasta en diciembre. 120% de antigüedad: desde $938.883 en julio hasta $1.013.442 en diciembre.

El Gobierno provincial aclaró que, si la aplicación del aumento porcentual no alcanza esos valores, se liquidará una suma complementaria para garantizar que ningún docente perciba un salario de bolsillo inferior a los montos establecidos para cada categoría y nivel de antigüedad.

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Compensación por inflación

La norma también incorpora una recomposición correspondiente al primer semestre del año.

El Gobierno otorgará una compensación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, a aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo hayan quedado por debajo del 17,1%, porcentaje de inflación acumulado entre enero y junio informado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Actualización de adicionales

Además del incremento general, el decreto contempla la actualización de distintos componentes del recibo de sueldo docente.

Entre ellos se encuentran los adicionales por Estado Docente, Reconocimiento a la Función Docente, Material Didáctico y Movilidad, además de los suplementos por responsabilidad jerárquica correspondientes a directivos y supervisores.

También fueron recalculados los pisos salariales mínimos garantizados en función de la antigüedad y la categoría de cada agente.

Alcance de la medida

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la falta de acuerdo con los gremios no podía impedir la aplicación de mejoras salariales para el conjunto de los trabajadores del sistema educativo.

La actualización también alcanzará a docentes jubilados y pensionados, además del personal suplente y reemplazante, conforme a la normativa vigente.