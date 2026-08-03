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Cañada Rosquín: desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo tras 11 allanamientos simultáneos

Fue el resultado de una investigación de varios meses encabezada por la fiscal Valeria Nittoli y ejecutada por la Policía de Investigaciones. Diez personas fueron detenidas y otra quedó imputada en libertad. Secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la venta barrial de drogas.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de agosto 2026 · 17:03hs
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Desarticulan banda narco: 10 detenidos y una imputada en Cañada Rosquín tras 11 allanamientos simultáneos.

Desarticulan banda narco: 10 detenidos y una imputada en Cañada Rosquín tras 11 allanamientos simultáneos.

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló este fin de semana una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la modalidad de venta barrial en la localidad de Cañada Rosquín, departamento San Martín. El operativo fue el corolario de una investigación que se extendió durante varios meses y culminó con 11 allanamientos simultáneos, diez personas detenidas y una mujer imputada en libertad.

Las medidas fueron ordenadas por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Nittoli, y ejecutadas durante la noche del viernes 1° de agosto, alrededor de las 21.50, con intervención de pesquisas de la Unidad Operativa de Microtráfico de la PDI.

La causa se inició a partir de distintas tareas investigativas desarrolladas por los agentes, que incluyeron trabajos de campo, análisis de cámaras de videovigilancia, informes financieros y bancarios, además de otras diligencias que permitieron reunir evidencias sobre la presunta actividad ilícita.

LEER MÁS: Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Importante despliegue policial

Los allanamientos contaron con el apoyo de brigadas operativas de la PDI de Coronda, Sunchales, Frontera y Rafaela, además de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Unidad Regional I y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales V, XIII y XVI.

También participó la Sección Canes Detectores de la Unidad Regional II de Rosario, cuyos perros Bono y Kenzo inspeccionaron los distintos domicilios con resultados positivos para la búsqueda de estupefacientes.

Durante los procedimientos los investigadores secuestraron dosis de cocaína y marihuana, una porción compacta de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Diez detenidos y una mujer imputada

Tras los allanamientos, la fiscal ordenó la aprehensión de los diez principales investigados, mientras que una mujer fue identificada, notificada de la imputación y continuará el proceso en libertad.

Las pruebas orientativas realizadas sobre las sustancias secuestradas arrojaron resultado positivo para cannabis y cocaína.

Por disposición judicial, los detenidos permanecen alojados en dependencias de Orden Público de la Unidad Regional XVIII mientras avanzan las actuaciones.

La causa fue calificada provisoriamente como comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, y la investigación continúa para determinar si existen más personas vinculadas a la organización.

Cañada Rosquín banda narcomenudeo allanamientos detenidos
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