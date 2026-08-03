Más de 350.000 visitantes eligieron la ciudad de Santa Fe durante las vacaciones de invierno: el turismo generó más de $4.566 millones

La ciudad capital recibió turistas de 15 provincias, nueve países y 30 localidades santafesinas durante julio. Con una agenda que se extendió durante todo el mes y más de 100 actividades, el turismo generó un movimiento económico superior a los $4.500 millones, con fuerte protagonismo de los espectáculos y la gastronomía.

Balance positivo: la ciudad de Santa Fe recibió a más de 350.000 visitantes durante julio, consolidándose como destino urbano.

La ciudad de Santa Fe cerró un balance positivo de las vacaciones de invierno al consolidarse como uno de los principales destinos urbanos de la región. La estrategia de extender la agenda turística durante todo julio permitió atraer visitantes de distintos puntos del país y del exterior, generando un impacto económico estimado en $4.566.755.000 y convocando a más de 350.000 personas entre turistas, excursionistas y residentes.

El resultado fue impulsado por una programación de más de 100 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas distribuidas a lo largo de todo el mes, una decisión que respondió a que este año las vacaciones de invierno no coincidieron en todas las provincias.

"Desde la Municipalidad de Santa Fe trabajamos fuertemente una agenda en conjunto con el sector privado orientada a todo el mes de julio, porque este año particularmente las vacaciones no coincidían. Nosotros teníamos los primeros 15 días y después empezaba Buenos Aires", explicó la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán.

La funcionaria destacó que la decisión política impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti permitió fortalecer el posicionamiento turístico de la capital provincial.

"Fue una decisión muy acertada generar eventos durante todo julio, porque eso mostró una consolidación de la ciudad de Santa Fe como destino urbano", sostuvo.

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Más propuestas y una agenda sostenida

El informe elaborado por el Observatorio Turístico Municipal refleja que la agenda de este invierno creció un 30 % respecto de 2025, fortaleciendo una estrategia basada en el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones vinculadas al turismo.

Entre las propuestas sobresalieron festivales, recitales, espectáculos teatrales, paseos guiados, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica.

Uno de los eventos más convocantes fue El Invernal, que se transformó en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada.

"El Invernal fue un destacado de la agenda de vacaciones de invierno. También hubo otros eventos importantes como el recital de Las Pastillas del Abuelo", remarcó Alemán.

Un impacto económico de más de $4.500 millones

El turismo movilizó recursos por más de $4.566 millones, distribuidos principalmente entre espectáculos, gastronomía y alojamiento.

A diferencia del año pasado, el mayor volumen del gasto estuvo concentrado en el consumo de experiencias culturales y recreativas.

"El gasto turístico superó los 4.500 millones de pesos, con una mayor participación este año de los espectáculos, seguido por la gastronomía y luego el alojamiento", detalló la funcionaria.

Por su parte, el presidente del Ente SAFETUR y subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica, valoró el trabajo articulado entre el sector público y privado.

"Estamos satisfechos por el despliegue realizado durante todo el receso invernal. Nuestro modelo de desarrollo turístico se sostiene en una agenda permanente de eventos impulsada de manera articulada entre la gestión pública, el sector privado y el ámbito académico", afirmó.

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Visitantes de todo el país y del exterior

El relevamiento del Observatorio Turístico confirmó la llegada de visitantes provenientes de 15 provincias argentinas, con fuerte presencia de turistas de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, además de Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Chubut, La Pampa y San Luis.

También se registró la presencia de viajeros de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, México, Francia, Alemania, Finlandia y Puerto Rico, además de visitantes procedentes de 30 localidades santafesinas, entre ellas Rosario, Rafaela, Esperanza, Reconquista y San Justo.

"Más de 15 provincias visitaron la ciudad durante julio, más de 30 localidades de la provincia de Santa Fe y alrededor de 15 países también", destacó Alemán.

El perfil del turista

El estudio, elaborado a partir de más de 750 encuestas realizadas en centros de informes turísticos y durante distintos eventos, permitió conocer el comportamiento de quienes eligieron Santa Fe durante el receso.

El 59 % correspondió a turistas que permanecieron en la ciudad un promedio de 2,6 noches, mientras que el resto fueron excursionistas.

Seis de cada diez visitantes viajaron en familia y el segmento predominante estuvo integrado por adultos de entre 36 y 55 años.

"Desde el Observatorio de Turismo realizamos más de 750 encuestas. Es un trabajo permanente que nos permite medir los eventos y tomar decisiones basadas en datos", explicó Alemán.

Dellamónica resaltó que esa información resulta clave para planificar el crecimiento del destino.

"Trabajamos para fortalecer la identidad turística de Santa Fe y poner a disposición del sector privado información confiable que contribuya a la toma de decisiones. En un contexto nacional desafiante, estos resultados demuestran que la ciudad continúa consolidándose como un destino urbano familiar, donde la cultura, el entretenimiento y el trabajo articulado generan movimiento económico y fortalecen nuestro posicionamiento regional", concluyó.