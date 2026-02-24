La Selección Argentina volvió al trabajo con vistas a los partidos contra Uruguay y Panamá

La Selección Argentina retomó sus prácticas en el Estadio Obras pensando en la doble fecha del Clasificatorio FIBA para el Mundial 2027

Con vistas a los partidos ante Uruguay (viernes 27 de febrero, 21.30) y Panamá (lunes 2 de marzo, 18.30) por los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial 2027, la Selección Argentina puso primera y comenzó con sus prácticas en el Estadio Obras, en la Ciudad de Buenos Aires.

El seleccionado nacional tendrá varios días de preparación antes de afrontar dos compromisos de gran importancia en el marco del Grupo D. El cuerpo técnico trabajará en la puesta a punto del equipo, ajustando detalles tácticos y fortaleciendo el funcionamiento colectivo para llegar en óptimas condiciones a ambos encuentros.

image

Argentina inició su camino en la ventana de noviembre con dos triunfos ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, lidera el Grupo D con récord de 2-0 y una diferencia de puntos de +68. Uruguay, próximo rival, también suma dos victorias tras imponerse ante Panamá y presenta una diferencia de +35, lo que anticipa un duelo clave por la cima de la zona.

Las entradas ya se encuentran a la venta en www.basquet.id. Se pueden adquirir tickets en combo para ambos partidos o de manera individual