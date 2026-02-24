Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Uno Santa Fe | Ovación | Platense

24 de febrero 2026 · 20:01hs
Platense y Defensa y Justicia igualaron 0 a 0 en Vicente López por el Torneo Apertura, en un partido que estuvo parejo y repartido, en el que los arqueros fueron determinantes.

El Halcón dominó la etapa inicial pero se encontró con una sólida actuación de Matías Borgogno en Platense, mientras que el Calamar creció en el complemento sin poder vulnerar a Cristopher Fiermarín en Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia avisó desde el inicio con un intento lejano de Ruben Botta, quien volvió a exigir a Borgogno a los ocho minutos con un remate sin ángulo que terminó en córner.

El conjunto visitante fue superior en ese tramo y generó las ocasiones más claras. A los 15 minutos, Agustín Hausch desbordó y asistió a Aaron Molinas, que definió desviado frente al arco en una chance inmejorable.

El Halcón volvió a quedar cerca inmediatamente después: Juan Manuel Gutiérrez picó solo por izquierda, superó al arquero con una definición por arriba y cuando la pelota tenía destino de red apareció Ignacio Vázquez para salvar sobre la línea y sostener el empate.

En el complemento cambió la dinámica. Platense adelantó líneas y logró inquietar por primera vez con un remate apenas ancho de Facundo Nasif a los cuatro minutos, en una acción que todo el banco local reclamó como penal. El árbitro Bruno Amiconi sancionó córner y la visita respiró.

Con el correr de los minutos, el calor y la lluvia volvieron el trámite más lento y friccionado. El equipo local intentó empujarlo en el cierre: Nicolás Retamar cargó el área con centros consecutivos, pero ni Augusto Lotti ni Leonardo Heredia lograron conectar con precisión ante la seguridad de Fiermarín.

Defensa y Justicia se llevó un punto que le permite conservar el invicto en el Apertura, mientras que Platense perdió la posibilidad de alcanzar la cima junto a Vélez. Aun así, ambos equipos permanecen en zona de futuros playoffs y mantienen expectativas firmes en el torneo.

Formaciones de Platense y Defensa

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Agustín Hausch, Aaron Molinas, Éver Banega, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Manuel Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Cambios en el segundo tiempo: 19m Leonardo Heredia por Gauto (P); Augusto Lotti por Nasif (P); 20m Felipe Bussio por Barrios (P); Julián López por Banega (DyJ); Facundo Altamira por Hausch (DyJ); 34m Nicolás Retamar por Mainero (P); Bautista Merlini por Amarfil (P); 35m Mateo Aguiar por Miritello (DyJ); Nazareno Roselli por Botta (DyJ); 44m Darío Cáceres por Lucero (DyJ).

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Sebastián Habib.

