El violento intento de robo ocurrió minutos antes de la medianoche, a la altura del rulo de Cilsa, sobre la Circunvalación Oeste. La víctima, un motociclista de 26 años, fue atacada por un grupo de delincuentes, logró escapar y evitó que le robaran la moto. Tras el hecho, recibió atención en el hospital Cullen y radicó la denuncia.

Violentos delincuentes emboscaron a un motociclista con fierros y disparos para robarle la moto

Durante la noche de este domingo, después de las 21.20 , un motociclista de 26 años fue víctima de un violento intento de robo mientras circulaba por la Circunvalación Oeste, a la altura del denominado Rulo de Cilsa, en la ciudad de Santa Fe.

Por causas que son materia de investigación policial y judicial, un grupo de delincuentes irrumpió de manera repentina sobre la calzada con la aparente intención de obligarlo a detener la marcha para sustraerle el rodado. La víctima, identificada como J. J. E., de 26 años, resultó herida por el impacto de un objeto contundente en una de sus piernas. Luego del ataque, se dirigió al hospital Cullen, donde le practicaron curaciones, y posteriormente realizó la denuncia policial ante los oficiales del Destacamento Policial N° 11.

Denuncia

Según denunció el motociclista, los atacantes le arrojaron fierros y garrotes, uno de los cuales impactó en su pierna derecha y le provocó lesiones. En medio de la emboscada, además, efectuaron varios disparos con armas de fuego mientras la víctima aceleraba para escapar a toda velocidad.

A pesar de la violencia del ataque, el conductor logró mantener el control de la motocicleta y alejarse del lugar sin detenerse. Al advertir que la maniobra había fracasado, los agresores huyeron y permanecen prófugos.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de la Provincia de Santa Fe, mientras que el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso las primeras medidas investigativas.

Los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) procuran determinar la cantidad de involucrados y avanzar con el análisis de cámaras de videovigilancia y otros elementos de interés. En tanto, el Área Científica realiza las tareas técnicas ordenadas para esclarecer el violento ataque criminal sufrido por el motociclista.

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