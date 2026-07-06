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Choque en pleno centro de Santa Fe: un conductor aseguró que se quedó sin frenos y terminó sobre la vereda

Un Volkswagen Virtus protagonizó un siniestro vial en la esquina de Eva Perón y San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe. El conductor afirmó que el sistema de frenos dejó de responder cuando intentó detener la marcha. No hubo heridos de gravedad y solo se registraron daños materiales

6 de julio 2026 · 09:26hs
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El accidente sucedió en la mañana de este lunes en la esquina de San Jerónimo y Eva Perón 

gentileza

El accidente sucedió en la mañana de este lunes en la esquina de San Jerónimo y Eva Perón 

Un automóvil Volkswagen Virtus protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este lunes en la intersección de Eva Perón y San Jerónimo, una de las esquinas con mayor circulación vehicular del microcentro de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el relato del propio conductor, el incidente ocurrió cuando circulaba por calle San Jerónimo en dirección hacia el sur. Al llegar a la intersección, el vehículo que transitaba delante suyo frenó de manera repentina y, al intentar hacer lo mismo, el sistema de frenos dejó de responder.

"Circulaba por San Jerónimo al sur y al llegar a Eva Perón un vehículo frena delante mío. Intento yo hacer lo mismo y el freno no responde, queda trabado y sin control, por lo que atino a girar el volante para evitar un accidente", relató el conductor en diálogo con la prensa.

Según explicó, el automóvil involucrado es un vehículo alquilado, que había retirado el día anterior en la ciudad de Buenos Aires.

Reducción de calzada para retirar el vehículo

Tras el hecho, personal que trabajó en el lugar dispuso una reducción de calzada sobre la esquina mientras se realizaban las tareas para remover el automóvil y normalizar la circulación.

A pesar del impacto y del susto generado por la situación, no hubo personas heridas de gravedad. El episodio dejó únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en el sector donde finalizó su recorrido.

Las circunstancias del incidente serán materia de análisis para determinar si efectivamente existió una falla mecánica en el sistema de frenos del automóvil.

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