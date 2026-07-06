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Colón mira a Central Norte con varias incógnitas por resolver

Colón contará con una baja por lesión, otra por suspensión, un regreso seguro y dos dudas de cara al duelo ante Central Norte.

6 de julio 2026 · 10:02hs
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Colón mira a Central Norte con varias incógnitas por resolver

Prensa Colón

La gran remontada frente a Deportivo Madryn ya quedó atrás. Después de un triunfo que revitalizó al equipo y lo dejó tercero en la Zona A de la Primera Nacional, Colón cambió rápidamente el foco y comenzó a preparar el compromiso del próximo domingo 12 de julio, cuando desde las 16.30 recibirá a Central Norte de Salta, dirigido por Mario Sciacqua, en el estadio Brigadier López.

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Será una semana de definiciones para Ezequiel Medrán, quien ya sabe que tendrá una baja obligada, pero también espera por la evolución de varios futbolistas que podrían modificar de manera importante la formación titular.

Antonio llegó al límite y deberá cumplir una fecha en Colón

La única ausencia confirmada es la de Ignacio Antonio. El mediocampista recibió una nueva tarjeta amarilla en la victoria sobre Deportivo Madryn y alcanzó el límite reglamentario, por lo que deberá purgar una fecha de suspensión.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo para un partido en el que Colón intentará hacerse fuerte de local y seguir descontándole puntos a los equipos que lo preceden en la tabla.

Rasmussen vuelve y pide pista en Colón

La buena noticia para Medrán pasa por el regreso de Federico Rasmussen. El marcador central cumplió con la fecha de suspensión y volverá a estar disponible para integrar el equipo.

Sin embargo, su presencia entre los once dependerá de la evolución física de Pier Barrios.

El experimentado defensor continúa recuperándose de una lesión muscular y será evaluado durante la semana. Si recibe el alta, todo indica que regresará directamente al equipo en reemplazo de Nicolás Thaller, quien tuvo que ser reemplazado en el encuentro frente a Deportivo Madryn con una molestia muscular en la cara posterior del muslo derecho.

Rasmussen volverá a ocupar un lugar en la zaga, aunque tampoco se descarta que Sebastián Olmedo conserve su puesto luego de una actuación convincente en Puerto Madryn, si es que Barrios sigue afuera por lesión.

Lago, otra incógnita para el ataque

Otro de los futbolistas que será seguido de cerca por el cuerpo técnico es Ignacio Lago. El extremo continúa recuperándose de la operación en una de sus muñecas y la intención es determinar durante la semana si está en condiciones de reaparecer.

Si responde bien desde lo físico, todo indica que volvería a ocupar un lugar en la formación inicial en reemplazo de Matías Muñoz.

De todas maneras, el rendimiento de Franco García en el segundo tiempo frente a Deportivo Madryn abrió un nuevo escenario. El flamante refuerzo ingresó muy bien, aportó desequilibrio y profundidad por el sector izquierdo, y cambió la dinámica ofensiva del equipo.

Por eso, si Lago todavía no está para regresar, García aparece como el principal candidato para meterse entre los titulares, incluso por encima de Muñoz.

Una semana con varios frentes abiertos

La victoria en el sur llevó tranquilidad, pero también dejó algunas preocupaciones físicas que Medrán deberá administrar.

La recuperación de Barrios, la evolución de Lago, el estado de Thaller tras salir lesionado y el regreso de Rasmussen serán algunos de los temas centrales de una semana en la que el entrenador empezará a darle forma al equipo que buscará extender el buen momento frente a Central Norte.

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Con el envión anímico de haber arrancado la segunda rueda con un triunfo y la posibilidad de recuperar jugadores importantes, Colón afronta días decisivos antes de volver a presentarse en el Brigadier López, donde intentará sumar otros tres puntos para seguir muy cerca de la cima de la Zona A.

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