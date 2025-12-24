La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Uno Santa Fe | Ovación | LeBron James

24 de diciembre 2025 · 15:01hs
LeBron James, actual jugador de Los Angeles Lakers, sacudió la escena en la NBA al expresar su disconformidad por tener que jugar en Navidad: “Prefiero estar en casa”.

LeBron James, sin vueltas en Los Angeles Lakers

En la previa al encuentro de este 25 de diciembre entre los Lakers y Houston Rockets, James dialogó con la prensa: “Voy a ser completamente honesto. Preferiría estar en casa con mi familia. Pero bueno, es el juego, el juego que me encanta. Es un juego que veía de niño el día de Navidad, viendo a muchos de los mejores jugarlo en Navidad”.

Además, agregó: “Siempre ha sido un honor, pero obviamente, para ser sincero, me gustaría estar en casa, en el sofá, con mi familia todo el día. Pero nos han llamado, así que tenemos que salir a actuar y lo espero con ansias”.

James, de 40 años, disputa su temporada número 23 en la NBA, donde se consagró como campeón en cuatro ocasiones: 2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con Cleveland Cavaliers y 2020 con Los Angeles Lakers.

Su actual equipo, Los Angeles Lakers, está teniendo una regular temporada, ya que marcha cuarto en la Conferencia Oeste con un saldo de 19 triunfos y 9 derrotas. El partido entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets será este jueves a las 22.

