La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

La quinta fecha del Torneo Apertura arranca con cruces determinantes, clásicos calientes y equipos que buscan consolidar su identidad futbolística.

11 de febrero 2026 · 14:22hs
El detalle pormenorizado de cómo Unión tuvo interacción de redes sociales en el Torneo Apertura.

La fecha 5 del Torneo Apertura levanta el telón con partidos que pueden marcar tendencia en la tabla y en el ánimo de los planteles. Tigre, River, Boca y el clásico platense asoman como focos de una jornada que combina presión, necesidad de reacción y duelos de alto voltaje táctico.

Habrá fútbol de Jueves a Lunes

El jueves ofrecerá dos escenarios con matices distintos. En Victoria, Tigre intentará ratificar su arranque arrollador —viene de exhibiciones ofensivas ante Racing y River— con un funcionamiento aceitado en transiciones rápidas y amplitud por bandas. Aldosivi, en cambio, buscará cerrarse en bloque medio y lastimar de contra. Más tarde, River visitará a Argentinos Juniors en La Paternal con la obligación de recomponer su imagen tras un traspié que dejó secuelas. El equipo de Núñez deberá ajustar la presión tras pérdida y mejorar la eficacia en los últimos metros para no ceder protagonismo ante un rival que suele imponer ritmo y circulación.

El viernes continuará con Independiente recibiendo a Lanús, en un cruce de equipos que priorizan la intensidad y el orden táctico. San Lorenzo, golpeado por la caída en el clásico, visitará a Unión con la necesidad de recuperar solidez defensiva y peso en el área rival. En simultáneo, Defensa y Justicia pondrá a prueba su dinámica ante Vélez. El sábado concentrará la mayor carga de partidos. Racing visitará a Banfield en un duelo que exigirá precisión en la salida y equilibrio en el mediocampo. Huracán y Sarmiento, Talleres ante Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia frente a Belgrano y Atlético Tucumán contra Estudiantes de Río Cuarto completarán una jornada con puntos clave en disputa.

El domingo tendrá uno de los platos fuertes: una nueva edición del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. Con antecedentes recientes de alto impacto, el choque promete intensidad, pierna fuerte y detalles estratégicos que pueden inclinar la balanza. Boca, por su parte, recibirá a Platense con la misión de imponer jerarquía y eficacia en La Bombonera. La fecha se cerrará el lunes con Deportivo Riestra ante Newell’s, un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos en la tabla.

Cronograma de la fecha 5 del Torneo Apertura

Jueves 12/2

  • Tigre vs. Aldosivi – 19:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. River – 21:15 hs

Viernes 13/2

  • Independiente vs. Lanús – 20:00 hs
  • Unión vs. San Lorenzo – 22:15 hs
  • Defensa y Justicia vs. Vélez – 22:15 hs

Sábado 14/2

  1. Banfield vs. Racing – 17:30 hs
  2. Huracán vs. Sarmiento – 19:45 hs
  3. Talleres vs. Gimnasia (M) – 19:45 hs
  4. Independiente Rivadavia vs. Belgrano – 22:00 hs
  5. Atlético Tucumán vs. Estudiantes (RC) – 22:00 hs

Domingo 15/2

  • Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP) – 17:00 hs
  • Boca vs. Platense – 19:30 hs
  • Rosario Central vs. Barracas Central – 22:00 hs
  • Instituto vs. Central Córdoba (SdE) – 22:00 hs

Lunes 16/2

  • Deportivo Riestra vs. Newell’s – 19:00 hs
