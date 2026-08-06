Barranquitas: detuvieron a una pareja investigada por una tentativa de homicidio tras balear a un hombre

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico tras una alerta recibida a través de la Central de Emergencias 911. La víctima, de 36 años, sufrió una herida de arma de fuego

Este miércoles, minutos después de las 14.30 , y por causas que son materia de investigación judicial, un hombre de 36 años resultó herido de arma de fuego durante un violento episodio ocurrido en la esquina de Juan Díaz de Solís y Ecuador , en barrio Barranquitas , en la ciudad de Santa Fe .

Pocos minutos después del ataque, efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre y una mujer, quienes son investigados por su presunta participación en la tentativa de homicidio .

La víctima, identificada como Alberto Alejandro Aris, de 36 años, fue trasladada al hospital José María Cullen, donde los médicos del servicio de Emergencias constataron que presentaba un impacto de bala en el abdomen. Tras recibir las primeras curaciones, el hombre se retiró del nosocomio sin recibir el alta médica.

La denuncia al 911

El procedimiento se inició luego de varios llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911, quienes alertaron sobre la presencia de una persona herida por disparos.

Al llegar al lugar, los policías fueron entrevistados por una mujer que manifestó que su sobrino había mantenido una discusión con otro hombre por una presunta deuda de dinero. Según su relato, durante el conflicto intervino la pareja del otro involucrado, quien habría efectuado el disparo que hirió a la víctima.

Una pareja aprehendida y el secuestro de un arma casera

Con los datos aportados por los testigos, los uniformados se dirigieron hasta un inmueble señalado como el lugar donde se encontraban los presuntos autores.

Allí aprehendieron a un hombre identificado por sus iniciales M. A. L., de 28 años, y a una mujer de iniciales N. A. S., de 25 años.

Durante el procedimiento secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, en buen estado de conservación y con el mecanismo apto para el disparo. Los policías advirtieron que el arma presentaba olor reciente a pólvora, tenía una bala alojada en el cañón y, además, incautaron dos proyectiles calibre .22 intactos que estaban guardados en el cajón de un mueble.

Peritajes criminalísticos

Las actuaciones fueron informadas a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes notificaron a la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial ordenó que ambos aprehendidos permanezcan privados de su libertad, que sean examinados por Medicina Legal, que se les practiquen las pruebas de dermotest y que se realicen los peritajes criminalísticos tanto en el lugar del ataque como sobre el arma secuestrada.

Las tareas de Policía Científica estuvieron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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