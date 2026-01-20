Uno Santa Fe | Ovación | La Unión

La Unión y Atenas marcaron el pulso de la jornada con triunfos contundentes

En Formosa, La Unión logró una victoria sólida ante Racing de Chivilcoy, mientras que en Córdoba Atenas volvió a sonreír ante Argentino de Junín.

20 de enero 2026 · 07:41hs
La Unión y Atenas marcaron el pulso de la jornada con triunfos contundentes

En el estadio Cincuentenario, La Unión de Formosa superó a Racing de Chivilcoy por 90 a 78 y alcanzó su tercer triunfo consecutivo en este arranque de 2026, apoyado en una producción colectiva consistente y momentos de alto vuelo ofensivo.

El inicio fue dinámico y favorable al local, que encontró variantes con sus cinco titulares para cerrar el primer cuarto arriba 28-20. Con rotación profunda y mayor firmeza defensiva, el equipo de Sebastián Narvarte estiró diferencias en el segundo parcial y se fue al descanso largo con once puntos de ventaja.

En el complemento, Racing intentó reaccionar con ráfagas de Cooper y Romano, pero La Unión siempre tuvo respuestas, ya sea corriendo la cancha o castigando desde la línea. Cuando la visita amagó con ponerse a tiro en el último cuarto, el conjunto formoseño mostró carácter, recuperó distancia y cerró el juego con autoridad.

En el plano individual, Graterol fue doble figura con 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Acevedo lideró el goleo con 18, seguido por Marina (16) y Elsener (12). En Racing, Romano (17), Cooper (13) y Stucky (12) fueron los más destacados.

Atenas aplastó a Argentino y volvió a festejar en Córdoba

En el Polideportivo Carlos Cerutti, Atenas tuvo una noche demoledora y derrotó a Argentino de Junín por 109 a 71, para recuperarse rápidamente y reencontrarse con la victoria ante su público.

El partido comenzó entretenido y de ida y vuelta, pero el Griego tomó el control a partir de su eficacia perimetral. Tres triples consecutivos marcaron el quiebre del primer cuarto, que terminó 26-16. En el segundo, Danjel Purifoy ingresó encendido y Atenas amplió la brecha para irse al entretiempo 50-35.

El tercer cuarto terminó de sentenciar la historia. Con un funcionamiento colectivo muy sólido, Atenas desbordó a un Argentino sin respuestas ofensivas ni defensivas y llevó la diferencia hasta los 35 puntos (72-37). El último segmento quedó apenas para completar el trámite.

Purifoy y Manuel Buendía, ambos con 23 puntos, fueron los máximos anotadores de una noche redonda para el Griego, que ahora tendrá descanso y volverá a jugar el 2 de febrero, como local, ante San Martín de Corrientes.

Dos escenarios distintos, un mismo mensaje: La Unión y Atenas pisaron fuerte y dejaron en claro que atraviesan momentos positivos en la competencia.

