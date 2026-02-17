La velada de boxeo en El Timbó de Coronda fue un éxito

Diego "El Chacarero" Ramírez se impuso por KOT en el 2° round a Jorge Caraballo de Colón en la pelea principal del festival que se llevó a cabo en Coronda

Gran noche de boxeo en Coronda: Ramírez ganó por KO técnico y Benegas se despidió del amateurismo con un triunfo. El Club El Timbó de Coronda fue escenario de una exitosa velada de boxeo que reunió a aficionados y familias en una jornada deportiva cargada de emoción y combates intensos. En la pelea principal, Diego el Chacarero Ramírez se impuso al santafesino Jorge Piedrita Caraballo en el segundo asalto por la vía rápida.

Ante un gran marco de público y con el auspicio de la Municipalidad de Coronda y en su representación estuvo presente el coordinador de Deportes Marcelo López, se realizó una excelente velada boxeo en el Club El Timbó de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo. La pelea tuvo como promotor a Luis Rivera, Carlos Lemos fue el matchmaker y Raúl Campilongo el inspector de la Federación Argentina de Box.

El árbitro de la pelea principal fue Mario Marcore, mientras que como jueces actuaron Carlos Arroyo, Gustavo Castelán y Edgardo Savino. La pelea principal tuvo como protagonista a Diego “El Chacarero” Ramírez, quien se impuso con contundencia ante Jorge Caraballo, oriundo de Colón de Santa Fe. El combate se definió por KO técnico en el segundo round, tras una sólida actuación del púgil que dominó las acciones desde el inicio y desató el festejo del público presente.

image El corondino Ramírez venció por la vía rápida al santafesino Caraballo en el Club El Timbó.

La noche también estuvo marcada por un momento especial: Alan Benegas disputó su última pelea como amateur, logrando una victoria por puntos y cerrando así una etapa importante en su carrera deportiva. La jornada dejó en claro el crecimiento del boxeo regional y el acompañamiento del público, consolidando este tipo de espectáculos como propuestas deportivas y sociales de gran convocatoria.

En cuanto a los combates de aficionados, Uriel González del Camp Box se impuso por RSC en el segundo asalto a Axel Chamorro del King Box, Benjamín Malisani de Coronda lo hizo ante Taiel Torres del Tin Tin Box, y Cristian Benítez de Colón superó por puntos a Isaías Nuñez de Pequeño Demonio.

Por su parte, Fabricio Gutiérrez de la ciudad de La Plata le ganó por puntos a Junior López de Colón de Santa Fe, Pía González de La Plata se impuso por puntos a Yoana Aguilar del Maquinita Box, Ángel Flores de Pequeño Demonio lo hizo ante Leonardo Escobar de Colón, y Alana Benegas de la ciudad de Coronda hizo lo propio con Marcelo Barrera de Cañada Rosquín.