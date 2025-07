La vuelta de Juan Imhoff a Duendes eclipsó el Torneo del Interior

Como suele decirse, la lluvia fue la convidada de piedra y la culpable de que la pelota no viaje tanto a las puntas, por lo que el tryman histórico de Los Pumas en los Mundiales no pudo lucirse en su máximo esplendor. Aún así, las intervenciones que tuvo Juan en el partido fueron muy positivas para el equipo ya que el wing no esperó que la pelota le llegara sino que participó activamente cruzándose varias veces hacia el otro extremo de la cancha. No hubo prebendas por tratarse de “Imhoff” sino todo lo contrario: cuando intentó atacar siempre fue blanco de un doble tackle cordobés de una defensa que no quería tener problemas.

image Momento inolvidable para Imhoff, ingresando al campo verdulero con su hijo Bastián.

En líneas generales el partido fue muy duro, parejo, muy disputado donde los factores externos, como la lluvia y el viento se convirtieron en variables que complicaron el panorama. En este contexto Duendes fue de menor a mayor y se quedó con el premio con total justicia en gran parte por el trabajo de sus delanteros.

Una carrera llena de hitos

Nacido en Rosario el 11 de mayo de 1988, Imhoff forjó sus inicios en Duendes, debutando en primera división en 2008. Su talento lo llevó a ser parte de Jaguares (2009-2010) y Los Pumas 7’s. En 2011, destacó como tryman de Pampas XV, lo que le valió su primera convocatoria a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda, donde dejó su marca con dos tries. Ese mismo año, su carrera dio un giro internacional al incorporarse a Racing Métro 92 en el Top 14 francés.

El 2015 fue un año inolvidable: en el Rugby Championship, Imhoff anotó un histórico hat-trick en la primera victoria de Los Pumas sobre los Springboks en Durban. En el Mundial de Inglaterra de ese mismo año, sumó más tries, incluyendo un memorable doblete con «palomita» ante Irlanda en cuartos de final, uno de los momentos cumbres de su trayectoria.

image Bajo una intensa lluvia, el ex Racing 92, volvió al conjunto santafesino luego de marcharse en el año 2011.

Aunque en 2016 su permanencia en Francia lo alejó temporalmente de Los Pumas, consiguió el título del Top 14 con Racing 92 y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río con Los Pumas 7’s. Su regreso a la selección en 2020 fue triunfal, contribuyendo a la histórica victoria ante los All Blacks en Sídney y recibiendo el Diploma al Mérito de los Premios Konex. Su última participación mundialista fue en Francia 2023.

Tras 13 exitosas temporadas en Racing 92, donde disputó 259 partidos y anotó 112 tries, siendo un verdadero referente, Juan Imhoff cierra un ciclo profesional para volver a la cancha que lo vio nacer y decir adiós a su manera.