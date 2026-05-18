Los números del empate de Colón en Caseros: dos palos y una sensación de gusto a poco

Colón ante Estudiantes de Caseros y volvió a Santa Fe la sensación de que pudo ganarlo. En los números llegó menos, pero mejor. ¡Mirá!

El 0-0 ante Estudiantes de Caseros dejó un punto que sirve, pero también una espina. Porque estadísticas estudiantes colón no fue superior desde la posesión ni desde el volumen, pero sí en el impacto real. Los dos tiros de Alan Bonansea en los palos resumieron una tarde donde el Sabalero estuvo a centímetros de ganarlo, pero no se dio.

• LEER MÁS: Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

En la estadística fría, el partido parece repartido. Estudiantes manejó más la pelota, remató más (15 contra 10) y empujó por momentos. Pero el fútbol muchas veces no se explica desde la cantidad, sino desde la calidad. Ahí Colón dejó marcas mucho más profundas.

• LEER MÁS: Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Los números que dejó el empate entre Estudiantes (BA)-Colón

Porque mientras el local acumulaba ataques, el Sabalero encontraba las jugadas que realmente hacían temblar el partido. Cada aceleración rojinegra daba la sensación de peligro concreto. Cuando Bonansea sacudió el arco dos veces y la pelota devolvió hierro, el encuentro empezó a contar otra historia.

estadísticas estudiantes colón Las estadísticas de Estudiantes de Caseros-Colón.

No fue una actuación brillante. Tampoco una producción ofensiva arrolladora. Pero sí un partido incómodo y filoso. Colón entendió por dónde herir y estuvo a nada de hacerlo. Por eso el empate tiene doble lectura. Desde afuera, suma en una cancha difícil y mantiene el recorrido. Pero desde adentro deja esa bronca silenciosa de los partidos que pudieron ser otra cosa.

• LEER MÁS: Colón necesita que Bonansea transforme sacrificio en goles

Porque hay empates que se celebran y otros, como este, que se mastican mirando de reojo los palos.