El niño que cayó de un camión volcador en Santo Tomé ya respira por sus propios medios

El niño de 9 años sigue internado en el Hospital de Niños y evoluciona sin respirador tras el grave accidente ocurrido en Santo Tomé.

El menor de 9 años que cayó de un camión volcador en Santo Tomé evoluciona favorablemente y ya respira por sus propios medios en el Hospital de Niños de Santa Fe.

El niño de 9 años que sufrió un grave accidente tras caer de un camión volcador municipal en la ciudad de Santo Tomé continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe, donde permanece bajo seguimiento médico permanente.

Según el último parte difundido por el centro de salud, el menor presenta una evolución favorable dentro del cuadro delicado y actualmente no requiere asistencia respiratoria mecánica , aunque continúa en terapia intensiva para control clínico y monitoreo constante.

El episodio ocurrió la semana pasada y generó una fuerte conmoción en la comunidad santotomesina debido a la gravedad del hecho. Desde entonces, el paciente recibe atención especializada por parte del equipo médico del nosocomio pediátrico de la capital provincial.

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Desde el establecimiento sanitario indicaron que los profesionales continúan evaluando su evolución general y la respuesta a los tratamientos aplicados, mientras se aguarda una mejora sostenida en su estado de salud. Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre las lesiones sufridas ni sobre los tiempos estimados de recuperación.

Investigación en marcha

En paralelo, continúa la investigación para esclarecer cómo se produjo la caída del menor desde el vehículo perteneciente al municipio de Santo Tomé.