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Solo dos triunfos argentinos en la qualy de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez avanzaron a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026 en la que otros cuatro argentinos quedaron eliminados

18 de mayo 2026 · 16:35hs
Solo dos triunfos argentinos en la qualy de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez avanzaron a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026 en la que otros 4 tenistas argentinos quedaron eliminados. Díaz Acosta se impuso al australiano Christopher O'Connell por un ajustado 7-6, 4-6 y 6-4, mientras que Fede Gómez batió al portugués Frederico Ferreira Silva por 6-3, 6-7 y 6-3.

El próximo rival de Díaz Acosta en su camino al cuadro principal del segundo Grand Slam del año será el suizo Remy Bertola y el de Gómez será el checo Dalibor Svrcina, 8vo favorito. Ambos encuentros se jugarán el miércoles.

Los que quedaron eliminados en el debut fueron Juan Pablo Ficovich, Genaro Olivieri, Alex Barrena y Federico Corias, mientras que Jazmín Ortenzi jugaba más tarde en la primera ronda donde este martes debutarán otros 4 compatriotas: Luisina Giovannini, Lourdes Carlé, Julia Riera y Lautaro Midón.

Los 11 argentinos que ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal del Grand Slam parisino son Tomás Etcheverry (el mejor rankeado), Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Román Burruchaga, Camilo Ugo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra, única representante en el cuadro femenino.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Todos los partidos tienen TV en vivo por Disney Plus.

Ya jugaron

Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia) 3-6, 7-6 y 5-7

Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia) 7-6, 4-6 y 6-4

Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia) 6-7 y 3-6

Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal) 6-3, 6-7 y 6-3

Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá) 6-2, 3-6 y 6-7

Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania) 4-6 y 1-6

Roland Garros Facundo Díaz Acosta Federico Gómez
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