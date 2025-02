Lanús goleó a General Lamadrid y avanzó de ronda en Copa Argentina

En el estadio Julio Humberto Grondona, Lanús no tuvo dificultades para superar a General Lamadrid y de esta manera avanzó a los 16avos de Copa Argentina

Lanús no dejó lugar a sorpresas y selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina con una sólida goleada por 4-0 frente a General Lamadrid en el estadio Julio Humberto Grondona. Con un doblete de Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Franco Orozco, el Granate mostró su jerarquía y no permitió que el equipo de la Primera C diera el batacazo en Sarandí.