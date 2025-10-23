Lanús se quiere hacer fuerte en su visita a Universidad de Chile Lanús visitará desde las 19 a Universidad de Chile, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, en la ida de la semi de la Sudamericana. Por Ovación 23 de octubre 2025 · 06:53hs

Lanús visita a Universidad de Chile este jueves, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto chileno viene de eliminar a Alianza Lima, luego de la insólita clasificación por escritorio ante Independiente; mientras que Lanús viene de hacer historia en el Maracaná ante Fluminense. Probables formaciones de Universidad de Chile vs Lanús por la Sudamericana Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.