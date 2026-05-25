Quimsa y Gimnasia buscan ampliar ventajas en semifinales de la Liga Nacional

La Fusión y el Mens sana arrancaron arriba en sus respectivas series y este lunes volverán a jugar como locales en busca de quedar a un paso de la gran final de la Liga Nacional de Básquet.

Las semifinales de la Liga Nacional de Básquet tendrán este lunes su segundo capítulo con dos partidos claves que pueden empezar a marcar el rumbo definitivo de las series. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Quimsa llegan con ventaja tras hacerse fuertes en condición de local y ahora buscarán repetir para viajar con tranquilidad a los encuentros fuera de casa.

La serie entre Gimnasia y Ferro Carril Oeste continuará desde las 20.30 en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, con transmisión de Básquet Pass.

El Mens sana se quedó con el primer punto por 81 a 77 en un partido intenso y muy equilibrado, donde logró imponer condiciones en los momentos decisivos para adelantarse 1-0 en la llave.

El equipo patagónico arrancó mejor gracias a la efectividad de Ányelo Cisneros y Emiliano Toretta, aunque Ferro reaccionó rápidamente y logró mantenerse en juego durante toda la primera mitad.

En el complemento, el Verdolaga mostró su mejor versión y llegó incluso a pasar al frente con el protagonismo de Alejandro Diez y José Defelippo. Sin embargo, Gimnasia volvió a tomar el control en el cierre gracias a los ingresos de Sebastián Carrasco y Marcos Chacón, quienes aportaron energía y soluciones en los minutos determinantes.

Ahora, Ferro intentará igualar la serie antes del traslado a Buenos Aires, aunque llega con una preocupación importante por la situación física de Emiliano Lezcano.

El base sufrió un esguince de tobillo en el primer encuentro y, si bien los estudios descartaron lesiones óseas, se confirmó un compromiso ligamentario. El jugador continúa realizando tratamiento kinésico y será evaluado día a día por el cuerpo médico.

Cómo sigue la serie

Gimnasia y Esgrima 81-77 Ferro Carril Oeste

Juego 2: lunes 25/5 | Socios Fundadores | 20.30 | Básquet Pass

Juego 3: jueves 28/5 | Héctor Etchart | 20.05 | DSports

Juego 4*: sábado 30/5 | Héctor Etchart | 11.30 | TyC Sports

Juego 5*: martes 2/6 o miércoles 3/6 | Socios Fundadores | A confirmar

*En caso de ser necesario.

Quimsa busca quedar match point ante Boca

En Santiago del Estero, Quimsa recibirá desde las 21.30 a Boca Juniors en el estadio Ciudad, también con transmisión de Básquet Pass.

La Fusión dominó el primer partido y se impuso por 88 a 76 para tomar ventaja en una serie que promete mucha intensidad.

El conjunto dirigido por Lucas Victoriano construyó el triunfo desde el inicio con una gran conducción de Diego Figueredo y una noche brillante de Brandon Robinson, gran figura del encuentro.

Boca reaccionó por momentos gracias a Michael Smith y Sebastián Barreiro, pero nunca logró sostener una regularidad suficiente para discutir el control del juego.

En la segunda mitad, Quimsa volvió a golpear con Robinson y Jerome Meyinsse para sacar una diferencia importante y manejar el partido hasta el final.

Robinson terminó como máximo anotador con 27 puntos, acompañado por Leonardo Lema, que aportó 12 unidades y ocho rebotes, además de los 12 puntos de Meyinsse.

En el Xeneize, Michael Smith lideró ofensivamente con 15 tantos.

Ahora, Boca buscará recuperarse rápidamente para no regresar a La Bombonerita obligado a ganar ambos partidos.

Cómo sigue la serie

Quimsa 88-76 Boca Juniors

Juego 2: lunes 25/5 | Ciudad | 21.30 | Básquet Pass

Juego 3: viernes 29/5 | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports

Juego 4*: domingo 31/5 | Luis Conde | 20.05 | DSports

Juego 5*: miércoles 3/6 | Ciudad | A confirmar

*En caso de ser necesario.