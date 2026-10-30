Rodrigo Rosso, sin filtro sobre la economía de Unión: "La situación es tremendamente complicada"

El tesorero de Unión rompió el silencio tras el minucioso informe que arrojó un fuerte déficit operativo. Explicó el impacto de la compra de Casa Unión y los malabares financieros para equilibrar el presupuesto.

Unión sacudió el escenario institucional al publicar un detallado informe de sus números correspondientes al cuatrimestre junio-septiembre. Tras la confirmación de un déficit operativo mensual aproximado de 621,8 millones de pesos, quien tomó la palabra para poner blanco sobre negro fue el tesorero de la institución, Rodrigo Rosso.

En un mano a mano con Radio Gol (FM 96.7), el encargado de las finanzas tatengues fue tajante sobre el momento económico que atraviesa el club: "La situación económica es tremendamente complicada; a veces los tiempos financieros te obligan a manejar otros márgenes".

El impacto de Casa Unión en el presupuesto

Al ser consultado sobre si la histórica adquisición de Casa Unión (el predio de Casasol) a la familia Malvicino se dio por convicción o por una estricta urgencia contextual, Rosso no dudó: "Nosotros siempre dijimos que ese predio tenía que ser de Unión. Si las circunstancias te ayudan para que esa posibilidad se acelere, hay que aprovecharlo. Nos dijeron 'miren que hay que salir a venderlo' y tuvimos que actuar, aunque quizás no era el contexto ideal para semejante inversión porque veníamos de vacaciones altas y sin grandes ventas de jugadores".

Prensa Unión

El tesorero detalló que el fuerte déficit mensual tiene un aditivo clave que es el compromiso asumido por las cuotas del predio. Sin embargo, defendió la ingeniería financiera para no desequilibrar el día a día de la institución: "Buscamos observar todo meticulosamente y cuidar que esto no desequilibre el presupuesto cotidiano de Unión. Queremos que el club tenga las dos cosas: el patrimonio del predio y las cuentas ordenadas".

¿Chicana de Spahn o desinformación?

Uno de los momentos más tensos de la charla se dio al recordar cuando en una reunión dirigencial se deslizaron otras opciones de predios, incluido uno que pertenecía al propio Luis Spahn. Al preguntarle si eso se tomó como una chicana o una desinformación, Rosso bajó los decibeles: "Creo que fue una presentación honesta pero muy pobre de argumentos. Es como si te digan 'dejá de alquilar y andá a comprar una casa', pero cuando preguntás cuál, cuánto vale o cómo se paga, no hay respuestas. Nosotros para comprar al lado de la Tatenguita o avanzar con Casa Unión necesitamos certezas y planes de pago claros".

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Para cerrar, Rosso le envió un mensaje al socio de cara a los próximos meses institucionales: "Buscamos que todo sea lo más claro posible. Al fin y al cabo, cuando vas a una Asamblea, siempre hay condimentos políticos y emocionales que uno no puede manejar, pero nuestra gestión se respalda con los números sobre la mesa".