Las finales del Torneo Dos Orillas fueron postergadas

Por las adversas condiciones climáticas, con lluvias intensas y tormentas eléctricas, y a partir de que los pronósticos no son muy alentadores, la definición del Torneo Dos Orillas femenino que se debían disputar este jueves 25 de mayo quedaron postergadas para el próximo sábado 3 de junio.

La jornada definitoria del certamen organizado conjuntamente por la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey fue suspendido con motivo de las adversas condiciones climáticas y de este modo habrá que esperar una semana para conocer a los campeones del interasociaciones de hockey femenino. Sin dudas, una medida acertada, para no poner en riesgo a las jugadoras, árbitros y dirigentes que colaboran desde los diversos estamentos.

El próximo sábado 3 de junio serán los cruces de la última jornada del Dos Orillas femenino. En la Zona Campeonato A, en el sintético de agua de la ASH, por el título jugarán Banco con CRAI a las 20, y por el tercer puesto, a las 17, Paraná Rowing con El Quillá (primera). En Sub 19, a las 14, se medirán Estudiantes con El Quillá, y en Sub 16, a las 11.30, Rowing jugará con CRAI. En Sub 14, a las 9, Santa Fe Rugby jugará con Talleres de Paraná.

Por el 3º y 4º puesto, en el Sergio Antoniazzi, en primera, a las 20, jugarán Paraná Rowing con El Quillá; 17, en reserva, Paraná Rowing con CRAI, y en Sub 19, a las 14, Banco Provincial lo hará con CRAI. En Sub 16, a las 11.30, Santa Fe Rugby enfrentará a El Quillá, y en Sub 14, a las 9, Rowing se medirá con CRAI.

En la Zona Campeonato B, en el Plumazo de Paraná, a las 17, en primera, Universitario jugará con Paraná HC la final, y a las 15, en reserva, se medirán CAE Amarillo con Paraná HC. En Sub 19, a las 13, Atlético Franck con CUAC, y a las 11, Atlético Franck con CUAC (tercer y cuarto puesto), y Sub 14, a las 9, Atlético Franck con Capibá RC (tercer y cuarto puesto).

En cancha de Talleres de Paraná, en primera, a las 17 por el tercer y cuarto puesto, jugarán Tilcara con Argentino de San Carlos; en reserva, a las 15, Talleres Blanco se medirá con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 19, a las 13, Tilcara con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 16, a las 11, la final entre Paraná Rowing Blanco con Colón de Santa Fe, y en Sub 14, a las 9, Tilcara de Paraná con Colón de Santa Fe la final.

En cuanto a los caballeros, por el Torneo Integración, el próximo domingo 28 de mayo, en el sintético de agua, a las 14, jugarán Antártida Argentina con Talleres Blanco; a las 15.30, Caballú con Sauce Viejo; y a las 17, Antártida con Atenas. Por el Torneo Interprovincial, en el Sergio Antoniazzi, a las 16.30, en primera, jugarán El Quillá con Universitario de Córdoba. Previamente, a las 15 jugarán las reservas; 13.30 en Sub 19, y 12.15 en Sub 13.