Las Leonas golearon a España en Valencia

El primer tanto llegó a los 4 minutos del primer cuarto. Desde una salida del fondo, Sofia Toccalino aceleró el juego y conectó con Victoria Miranda por el lado izquierdo. La cordobesa ingresó con la bocha controlada al área y género una asistencia para Zoe Diaz, que definió de forma directa al fondo de la tabla para abrir el marcador.

Promediando el segundo cuarto, las argentinas mantuvieron la presión y generaron el primer córner corto del partido, que ejecutó Gorzelany, aunque fue contenido por la arquera española. Segundos después, Zoe Diaz ingresó al área y lanzó al arco donde Brisa Bruggesser estaba lista esperando el desvío para sumar el segundo gol del partido.

Leonas.jpg El seleccionado argentino venció por 6 a 0 al conjunto español en el retorno de la FIH Pro League 2024-25.

A cinco minutos del cierre de la primera mitad, España obtuvo su primer córner corto pero no logró capitalizarlo. Poco después, Gorzelany aumentó la diferencia desde el punto de penal. Y, restando un minuto para el cierre de la primera mitad, Sofia Cairo ingresó por el lado derecho del área y conectó con Victoria Granatto para sumar el cuarto gol del encuentro.

En el tercer cuarto, el conjunto local intentó revertir la situación, pero la sólida defensa argentina anuló cada avance. España consiguió otro córner corto, sin éxito. Sobre el final de ese período, la arquera española detuvo otro penal lanzado por Gorzelany.

En los primeros minutos del último cuarto, el marcador no se movía. Pero a los 5 minutos, Pisthon desvió un tiro directo frente al arco y anotó el quinto. El sexto y último tanto llegó nuevamente por la vía del penal: Gorzelany selló la goleada a menos de dos minutos del cierre. Un comienzo soñado para las Leonas que volverán a enfrentar a España el domingo 8 de junio desde las 6.00 am (horario de argentina) y se podrá ver por ESPN2, Disney Plus Premium y watch.hockey.