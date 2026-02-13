Alerta por un nuevo caso importado de sarampión en el país

Se trata de un hombre de 29 años, con antecedente de viaje a Filipinas. Ante el aumento de casos a nivel mundial, se recomienda vacunarse.

Un nuevo caso de sarampión fue confirmado en el país, se trata de un ciudadano argentino de 29 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires con antecedentes de viaje a Filipinas y, ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica dirigida a las jurisdicciones.

Según un informe de la cartera sanitaria, el comunicado es con el objetivo de brindar información actualizada a los equipos de salud jurisdiccionales, fortalecer la vigilancia epidemiológica local, el diagnóstico oportuno y las coberturas de vacunación.

En tanto, según la información suministrada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), el caso fue confirmado por el Malbrán, el inicio de los síntomas ocurrió el 9 de febrero y la primera consulta médica tuvo lugar el 10 de febrero.

Durante el período de transmisibilidad y antes de la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, el joven participó de un evento en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires y visitó la localidad de General Pacheco, donde se reunió con amigos y familiares, mientras que, actualmente, se encuentra en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente.

En referencia al origen del contagio se pudo constatar que el paciente había estado en contacto con un caso de sarampión durante un vuelo entre Manila (Filipinas) y Sidney (Australia) el 27 de enero de este año y este dato había sido comunicado por el Centro Nacional de Enlace para Argentina (CNE), por lo que ya se encontraba en seguimiento por parte de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud de CABA.

Desde el momento de la comunicación y luego de la detección de síntomas, los equipos nacionales acompañan a las jurisdicciones intervinientes en la investigación epidemiológica, la búsqueda de contactos y seguimiento de las personas identificadas y las acciones de bloqueo.

Es importante tener en cuenta que, durante el último año, se notificaron a nivel mundial 247.623 casos confirmados de sarampión. En la Región de las Américas, se registraron 14.891 casos confirmados en 13 países, lo que representa un aumento de 32 veces respecto de 2024 y el mayor número de casos desde 2019. En lo que va de 2026, se confirmaron 1.031 casos en la región, principalmente en México, Estados Unidos y Canadá, además de Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.

Si bien Argentina mantiene el estatus de país libre de sarampión, el contexto mundial y regional, configura un escenario de alto riesgo de reintroducción.

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades que se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos y la vacunación es la única medida efectiva para prevenir contagios y sus complicaciones.

Ante síntomas compatibles, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda realizar una consulta inmediata y mantener las medidas de aislamiento indicadas por los equipos de salud y recuerda a los equipos de salud de las jurisdicciones incrementar la sospecha de la enfermedad febril exantemática y asegurar el seguimiento efectivo de contactos identificados.