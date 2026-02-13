Uno Santa Fe | El País | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

La medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-

13 de febrero 2026 · 10:46hs
El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso este jueves una mejora salarial para la Policía y también el Servicio Penitenciario. El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad.

A partir de este momento, a partir de febrero de 2026, dicha suma será de 200.000 pesos para los agentes de menor antigüedad, alcanzando un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala correspondiente.

Explicaciones desde el Gobierno de Entre Ríos

Al respecto, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.

Precisó que la medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-.

Es así que, con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, indicó que este incremento “supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

Boleas adelantó que el gobierno convocará a paritarias en los próximos días para abordar los aumentos salariales de la administración pública.

Gobierno de Entre Ríos Policía Servicio Penitenciario
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

punto por punto: las claves de la media sancion al regimen penal juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

reforma laboral: que pasara con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

la madre de jeremias monzon realizara una marcha en apoyo al nuevo regimen penal juvenil: va a marcar un hito

La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito"

Lo último

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Último Momento
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus